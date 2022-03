Karolina Bielawska, Miss Mundo 2021

La representante de Polonia, Karolina Bielawska, se ha alzado con la corona de Miss Mundo 2021 en una gala, rodeada de polémica, celebrada en Puerto Rico, y en la que no ha triunfado ninguna candidatura latina.

La primera finalista fue la candidata estadounidense, Shree Saini y la segunda la de Costa de Marfil, Olivia Yace, una de las favoritas desde el comienzo de esta 70 edición del certamen.

«Cuando escuché mi nombre me quedé en shock, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada de llevar la corona de Miss Mundo y no veo la hora de ponerme a trabajar”, destacó Bielawska entre lágrimas al recibir la corona de manos de Toni-Ann Singh, la ganadora del año pasado.

La nueva Miss Mundo estudia Administración de Empresa y le gustaría hacer un doctorado. Trabaja como modelo, y entre sus aficiones se encuentran la natación, el buceo, el tenis y el bádminton. Además está involucrada en trabajos de voluntariado ayudando a personas sin hogar, además de sensibilizar sobre este problema y luchar contra la exclusión social.