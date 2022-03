Isa Pantoja, sobre su madre en el Juzgado: “Estoy sin palabras”

Isa Pantoja ha acudido este mediodía a “El programa de Ana Rosa” donde ha podido ver las imágenes de su madre, Isabel Pantoja, llegando al Juzgado número 5 de Málaga donde es juzgada por un delito de insolvencia punible. Al ver entrar a su madre rodeada de agentes de la Guardia Civil, la hermana de Kiko Rivera se ha quedado sin palabras.

Isa Pantoja, durante una de sus colaboraciones en un programa de Telecinco FOTO: La Razón

Las imágenes de la tonadillera, vestida totalmente del negro y rodeada de prensa han impactado a la joven, sobre todo el nerviosismo que se ha vivido cuando su madre ha dejado atrás a su hermano Agustín con el que caminaba del brazo hacia la entrada de los Juzgados. Muy afectada por el dolor que imagina que debe estar sintiendo su madre, Isa Pantoja ha asegurado que “estoy sin palabras, esta noche no he podido dormir, he pensado todo el rato en ella...”.

Isabel Pantoja sentada en el banquillo. Europa Press FOTO: Europa Press Europa Press

“Pensaba que no iba a asistir, me impresiona verla allí otra vez, seguro que le han venido a la mente muchos momentos que todos recordamos...”, ha afirmado Isa rota, quien ha asegurado que esto afectará aún más al delicado estado anímico que tiene, “esto le perjudicará más todavía”.