Isa Pantoja: qué hay detrás de su 10 en Derecho Penal

Isabel Pantoja Martín ha demostrado ser la más sensata de la familia. Tiene una vida estable con Asraf, su pareja y Albertito, el hijo común con Alberto Isla. El niño ha cumplido siete años y su madre asegura que es muy despierto, divertido y buen estudiante. Para la abuela artista el pequeño era y es su alegría. Sería esperable que una vez que se encuentre emocionalmente bien vuelva a compartir momentos lúdicos con su nieto, del que además decía que cantaba muy bien. En el apartado académico Isa se planteó un reto que lo va cumpliendo a pesar de que pocos confiaban en esa decisión. Se matriculó en Derecho y ya va por el segundo curso con las asignaturas aprobadas con muy buenas notas. Justo el día que su hermano Kiko arremetía contra ella en la revista «Lecturas», preparaba un examen oral de Derecho Civil para el día siguiente. Entró en directo en «El programa de Ana Rosa», destrozada y contando que no sabía cómo iba a poder presentarse. «Estoy muy triste, no entiendo por qué me hace eso mi hermano. Siente odio hacia mí». La joven no solo acudió a la facultad sino que sacó notable. Ha conseguido lo que nadie en la saga Pantoja ha hecho hasta ahora. Reinventarse y apostar por una profesión futura en la que ser hija de sirve de poco.

Cuando llegó a España en brazos de su madre en 1996 era María Isabel Pantoja Martín y la Prensa fue la que la bautizó como Chabelita. Había nacido en Cuzco (Perú) y fue inscrita por sus padres biológicos con el nombre de Andrea Celeste. La «bebita» aparecía en «¡Hola!» en brazos de su hermano Kiko Rivera, que en aquel momento era Paquirrín, un niño feucho, cariñoso, simpático que adoraba a su madre. Su hermana aún no se había rebelado contra él por sus maldades verbales, ni se sabía cómo le había dado a fumar el primer porro. Unas informaciones que han salido de la boca del primogénito Pantoja.

LA CANTANTE MARIA DEL MONTE CON CHABELITA PANTOJA EN MALAGA JX/ © KORPA 9/08/98 MALAGA FOTO: La Razón (Custom Credit) GTRES

Volvamos al mundo de la pequeña Chabelita que creció con el cariño de su madre y de sus amigas. La abuela Ana la cuidó poco. Nunca entendió que su hija tuviera que adoptar cuando estaba el «pequeño del alma con su piel de canela» como heredero y prolongación del apellido. En aquel momento, ya existía Dulce, contratada mucho antes de que ella se convirtiera en hija y llegara a España. En realidad, la empleó para cuidar al «hereu». En este punto hay que explicar que Isabel Pantoja era una artista con una vida profesional intensa, con galas fuera y dentro de España. Chabelita comenzó a salir en los espectáculos de su madre en Marbella. Era el broche.

Los años pasaron y las parejas de mamá fueron cambiando. Apareció Diego Gómez, después Julián Muñoz, del que la niña Chabelita tiene un buen recuerdo. Con el enamoramiento y traslado de Madrid a Marbella, tuvo que cambiar de colegio y no fue una buena decisión. Acudía a un centro privado internacional británico donde todas las asignaturas eran en inglés y los exámenes se regían por el sistema anglosajón. Hubo ciertas bromas cuando Isabel Pantoja contó en una entrevista que «a Isabelita la he tenido que poner un profesor de español». Efectivamente, eso les pasó también a otros alumnos que tenían buenas calificaciones en el resto de las asignaturas pero no en español. La niña Isabel permanecía enclaustrada en «Mi Gitana», el mega chalet cuya compra formó parte de la «Operación Malaya». Chabelita se había convertido en una adolescente complicada y con ganas de libertad. Se quedó embarazada a los 17 y permaneció vigilada en Cantora. Ni su abuela, ni su tío Agustín la arroparon. Solo su madre y Dulce. En el caso de Pantoja asumir que su niña iba a ser madre lo llevó francamente mal. Fueron unos años de descontrol, nada diferente a lo que había vivido Kiko. El hermano chafó la exclusiva de Chabelita anunciando el sexo del bebé. Se marchó de casa y su apoyo total volvió a ser Dulce. Con la artista en esa postadolescencia difícil. A Isabel no le parecía bien la vida que llevaba la hija y la hija lo que quería y pedía era comprensión. El tiempo vuela en Cantora y la poca estructura familiar que quedaba desapareció con los ataques de Kiko a todos los miembros al morir la abuela Ana. Lo que ya sobrepasó lo límites que podía admitir la hermana fueron sus últimas declaraciones. Pero, ya no era Chabelita, la joven que hacia locuras. Isabel Pantoja Martín se ha reinventado. Algo que nunca ha hecho el primogénito Kiko.