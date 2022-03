Isa Pantoja desvela la enfermedad que sufre su madre, Isabel Pantoja

No hace falta tener un contacto directo con Cantora para conocer que Isabel Pantoja no atraviesa por su mejor momento. Los ataques públicos que su hijo, Kiko Rivera, le dedicó desde los platós de Telecinco y todo lo que se vino después hicieron mella en su estado anímico, y desde hace tiempo permanece afincada en Cantora, la finca que ha convertido en el refugio donde se mantiene a salvo de la opinión pública. La benjamina de la familia, Isa Pantoja, venía dando algunas pistas sobre el mal que afectaba a su madre, pero no ha sido hasta hoy cuando por fin ha puesto nombre a la enfermedad de la tonadillera.

Lo ha hecho en ‘El programa de Ana Rosa’, cuando ha respondido con un rotundo “sí” a la pregunta de Joaquín Prat: “¿Tu madre tiene depresión?”. Como otros tantos millones de españoles, la cantante sufre un trastorno mental que le provoca un bajo estado de ánimo y un a tristeza generalizada. Fue hace un mes cuando saltaron todas las alarmas, cuando se dio a conocer que Isabel Pantoja había pasado por un episodio francamente grave que llevó a sus seres queridos a temerse lo peor.

Isa Pantoja en una imagen de archivo FOTO: La Razón

Isa Pantoja explica así la actitud de su madre con ella, su hermano o sus nietos, incomprensible si se tratara de una mujer con una mente sana. La tonadillera no ha felicitado a su nieto Francisquito, que celebró su cumpleaños recientemente, ni tampoco tiene contacto alguno con sus propios hijos. “Yo sé que por su estado anímico, ella ahora mismo no puede hablar con nosotros como si nada”, explica la joven peruana, mostrando comprensión y empatía hacia la mujer que le dio la vida. De hecho, recalca que la cantante ni siquiera tiene teléfono móvil, y que solo utiliza el de su hermano, Agustín Pantoja cuando quiere ponerse en contacto con alguien. Su aislamiento es total.

Mientras, Kiko Rivera no parece dispuesto a enterrar el hacha de guerra y se mantiene hostil hacia su madre y su hermana. En una entrevista que recientemente concedió a ‘Radio Olé' en el Día Internacional de la Mujer, el DJ insistió en la necesidad de “cuidar a todas las mujeres”, aunque apostilló que “unas se lo merecen más que otras”, lanzando asó un claro dardo envenenado hacia Isa e Isabel Pantoja.