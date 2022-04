La crónica de Marta Robles: Un tortazo, una pena endurecida, trama Deluxe, inflación y Cuca

Lunes

De lo que más se habló el lunes (y se ha seguido comentando a lo largo de toda la semana) es de la bofetada que el actor Will Smith asestó a Chris Rock durante la gala de los Premios Óscar, tras la broma del presentador sobre el «peinado» de la mujer de Smith, Jada Pinkett, que sufre alopecia, y que no le hizo ninguna gracia a la propia Jada. No fue ella, sin embargo, sino Smith, quien se levantó y caminó, despacio, subió al escenario y le soltó un puñetazo al presentador. Sin arrebato: Will se pensó lo que iba a hacer. Y lo hizo, además, con cierto comedimiento, porque si le hubiera propinado un puñetazo de los gordos, el tipo habría caído al suelo y seguro que no hubiese podido seguir presentando la gala. Con la misma tranquilidad, volvió a su asiento y desde allí, le advirtió que sacara el nombre de su mujer de su p… boca. Bien. Insistir, lo primero, en que maldita la gracia de la broma; después, en que la actuación de Smith fue injustificable, por lo calculada y precisa y, sobre todo, porque a la violencia verbal solo se puede responder con violencia verbal. Y quien ha de hacerlo es quien la recibe, no su pareja.

El macho defendiendo a «su» mujer, que es una de las cosas más ridículas y trasnochadas que existen. Otra cosa sería una situación de violencia y fuerza en la que una persona ha de ayudar a la otra. No era el caso. La disculpa posterior de Smith, «el amor te lleva a hacer locuras», fue aún más trasnochada y de primero de machismo. Lo único que me choca es que Jada no parase a Will. Yo en su lugar lo habría hecho. Con mi pareja, un amigo, una amiga o con quien fuera… ¿qué hará la Academia de Cine? Pues…, regañar un poquito, aprovechar la audiencia, emitir varios comunicados y…No, no creo que le quiten el Oscar a Will Smith… ¡Cualquiera se atreve!

Martes

La noticia que destaco y celebro del martes: PSOE y Unidas Podemos cambian de postura y se muestran a favor de endurecer la prisión permanente revisable. Eso significa extenderla a los casos de asesinos reincidentes o para los homicidas que hagan desaparecer el cadáver de la víctima, o que por otra parte se nieguen a desvelar su paradero, como ha sucedido con el caso de Marta del Castillo. Es tan importante esta noticia que creo que hay que resaltarla sobre las demás. Nunca conseguiremos acabar con el mal ni con los malvados, pero ya va siendo hora de que se lo pongamos un poquito más difícil.

Miércoles

Trama «Deluxe».Operación Luna. Siguen apareciendo datos y bajando la audiencia de los programas de corazón de Telecinco, líderes durante muchos años. Respecto a la trama solo diré una cosa: ¿de verdad los personajes espiados tienen tanta relevancia pública como para que se acuda a una investigación policial? ¿Y sus actos, más allá de ser cuestiones carnales, carnívoras y demás, son tan importantes para la sociedad como para que se persiga e investigue a sus protagonistas? Pues eso, que ni que Belén Esteban fuera la misma persona que Bin Laden.

Will Smith y Chris Rock FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Jueves

La noticia es la inflación. 9′8. Somos más pobres. Pero bastante más. Es la cifra más alta registrada desde 2008. Y el futuro no parece mejor. Como bien ha dicho Susanna Griso en «Espejo Público», si la inflación en Francia es de 5,1, está claro que no se deberá todo a la guerra de Ucrania, como dice Pedro Sánchez. Y como también ha dicho Daniel Lacalle, la cifra más alta de Europa (Alemania 7,6, Italia 7, 0, Eslovenia 5,4, Portugal 5,5) es justo la nuestra, «donde la tarifa regulada por el gobierno está ligada al precio diario y encadena impuestos sobre impuestos» ¿Cuál es la solución para esto? ¿Qué se puede hacer al respecto? «La única política que tiene un gobierno como el de España para reducir la carga que están sufriendo los ciudadanos por la inflación es la fiscal. Claro que hay que bajar los impuestos, no existe otra medida para un país importador», ha asegurado. La pregunta ante todo esto es ¿por qué no lo hace si lo ha hecho toda la Unión Europea y le va mejor que a nosotros?

Viernes

Feijóo elige a Cuca Gamarra como secretaria general del Partido Popular. ¿Supone un cambio? La letra será diferente, pero la música parece que se trata de la misma. Cuca es mujer, entra y sale bien de todos los bandos y es una persona respetada y valorada en el partido. ¿La mujer de la reconciliación? Pues ojalá. Desde luego no tiene el perfil de la «pepera» oficial. Es una mujer moderna y no cumple con los tópicos que siempre critican los adversarios políticos. Aunque la llamen Cuca…