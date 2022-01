Sin justicia trece años después del asesinato de Marta del Castillo

La Comisión Marta del Castillo ha recordado este domingo a la joven sevillana, de la que este lunes se cumplen 13 años de su asesinato, y ha pedido justicia para su caso. En una carta remitida a EFE, el portavoz de la Comisión, José Luis Reina, ha expresado su “dolor” y “rabia” hacia los condenados por el asesinato, ha reivindicado la búsqueda del cuerpo de Marta y ha mostrado su solidaridad con los padres de la joven, Eva y Antonio, y con su abuelo, José Casanueva. Se ha preguntado: “¿Dónde está el cuerpo de Marta? ¿Cómo es posible que estos cinco despreciables (sin preparación manifiesta) y después de 13 años, aún se sigan riendo de la justicia y aquí no pasa nada? ¿Quién los dirige?”, se ha preguntado en la misiva el portavoz de la comisión, en alusión a los implicados en el caso.

”¿Dónde está la Fiscalía?... ¿Por qué tantas trabas a que este caso se aclare de una vez por todas? ¿Por qué cuando la policía lleva nuevas pruebas le contestan: éste caso ya ha sido juzgado ¿Por qué tantas trabas y más trabas?”, se ha interrogado en la carta. ”Seguimos creyendo en la justicia, pero seguimos pidiendo que cinco ‘niñatos’ no se rían ni un día más de los jueces y fiscales españoles, porque vosotros, jueces y fiscales, sois personas y tenéis corazón y sentimientos”, ha manifestado.El portavoz de la Comisión ha expresado a los familiares de Marta su insistencia en seguir buscando el cuerpo de la joven, que lo seguirán haciendo “hasta que nuestras fuerzas nos lo permitan” y ha manifestado que en el 13 aniversario de la muerte de la joven se unen al dolor de su familia.”Queremos deciros que no estáis solos, que el pueblo de Sevilla, Andalucía y España, está con vosotros, no decaigáis nunca, porque siempre viviremos en la esperanza que la vamos a encontrar”, ha aseverado.

La carta de la Comisión concluye señalando que siempre estará con la familia, que seguirán buscando a la joven y que ésta nunca caerá en el olvido. El 24 de enero de 2009, la joven sevillana Marta del Castillo, de 17 años, desapareció después de quedar para hablar con Miguel Carcaño, de 19, con quien había mantenido una relación. Veinte días después de la desaparición, la Policía encontró pruebas que desencadenaron una ola de detenciones, con cinco imputados, la confesión de Miguel Carcaño de que mató a la joven tras una discusión. Se registraron hasta nueve versiones distintas sobre la ubicación del cuerpo de Marta por parte de Carcaño, con un acusado por encubrimiento y el cadáver de la víctima sin aparecer, después de haber sido buscado sin éxito en el río Guadalquivir, en un vertedero y en terrenos baldíos.