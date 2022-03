Gloria Camila da un golpe sobre la mesa y cuenta toda la verdad sobre su relación con el torero Miguel Abellán

El pasado sábado en el programa ‘Viva la vida’ salía a la luz una información que hacía saltar todas las alarmas al hacer pública la supuesta relación más allá de la amistad que mantendrían en la actualidad Gloria Camila y Miguel Abellán. Según varios colaboradores de este espacio, la hija de Rocío Jurado y el torero habrían sido pillados recientemente en actitud cómplice en un conocido restaurante de la capital. Esta información ha sido confirmada este lunes por la propia Terelu Campos en ‘Sálvame’, asegurando que es conocedora de que “a las personas que estaban presentes les sorprendió la actitud cariñosa que había entre ellos”.

Gloria Camila Ortega y Miguel Abellán en una imagen de archivo FOTO: UAT GTRES

La protagonista de esta historia ha cogido el toro por los cuernos y ha decidido responder en primera persona a todos los rumores que dejaban entrever que ambos no estarían atravesando precisamente el mejor momento con sus respectivas relaciones: “Miguel y yo somos amigos desde hace muchísimos años. Hemos coincidido muchas veces porque es amigo de mi padre. Solo amistad, no hay más. Ni siquiera he ido a comer con él, solo con mi amiga Desiré Cordero. También quiero decir que yo estoy muy bien con mi pareja, y pido respeto para nuestras parejas porque son anónimas”.

Gloria Camila en 'Ya son las Ocho' FOTO: Mediaset

Con estas palabras la joven se ha mostrado convencida en el formato presentado por Sonsoles Ónega zanjando de una vez por todas todas las habladurías que han tenido lugar durante los últimos días y que, de seguir, podrían desestabilizar sus respectivas relaciones.