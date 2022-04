Exclusiva. Luis Medina: “Estoy súper tranquilo, todo es legal”

El escándalo derivado de la querella de la Fiscalía Anticorrupción por estafa, falsedad y blanqueo, contra los empresarios Luis Medina, hijo del fallecido Duque de Feria y de la socialite Naty Abascal, y Alberto Luceño, por, según dicha Fiscalía, cobrar comisiones exageradas, de hasta seis millones de euros, inflando la compra de mascarillas y material sanitario, presuntamente defectuoso, al Ayuntamiento de Madrid, encuentra respuesta en el mismo Medina, quien ha realizado unas declaraciones exclusivas a La Razón, defendiéndose de tales acusaciones contundentemente. Luis cobró un millón de comisión y Luceño casi cinco.

“El tema está en los juzgados y lo que queremos es defendernos y punto. No hay nada ilegal en este asunto, ni falsedad documental ni nada que se parezca. En este sentido, no tengo el menor remordimiento, porque la operación se realizó legalmente. Es más, esperamos que se contacte con la empresa malaya que vendió el material para que corrobore esa legalidad. Y que todo es correcto.”

¿Se siente tranquilo a pesar de todo lo que se está diciendo en su contra?

Muy tranquilo. Le repito que todo es legal. La situación mediática no me gusta nada, pero, insisto, no hay nada ilegal.

Acabo de escuchar en un programa de televisión que su socio y usted se han gastado las comisiones en relojes de cuarenta mil euros, un yate, coches de lujo, como es el caso de un Ferrari y un Lamborghini, un piso en la lujosa localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón…

Yo me gasto mi dinero en lo que me da la gana, no tengo que dar explicaciones a nadie. Y más si es dinero totalmente lícito, ganado honradamente, como sucede en este caso. Se ha publicado que Medina se compró con lo obtenido como comisionista un yate de lujo y una cantidad indeterminada de bonos de inversión. Mientras que su socio lo hizo en los automóviles de alta gama, la propiedad inmobiliaria y los relojes.

¿Confía en solventar esta difícil situación?

Tarde o temprano se aclarará todo.

Dicen que utilizaron ustedes como intermediario al primo del alcalde del Ayuntamiento de Madrid, a Carlos Martinez Almeida Morales… que hubo trato de favor en este caso para que les concedieran el contrato de compra.

No conozco a ese hombre de nada, nunca he hablado con él ni he intentado ponerme en contacto con ese señor. Ni con algún otro familiar del alcalde. Le hablo totalmente en serio, no hay nada de nada. De verdad, estoy súper tranquilo. Confío en la Justicia y en que la verdad prevalezca.

¿En que campo empresarial se mueve usted?

Llevo años dedicándome a negocios de comercio internacional.

¿Abandonó el mundo de la moda?

Si, ahora me muevo en otros campos muy distintos.

¿Y su hermano Rafael, duque de Feria, continúa vinculado a la firma Scalpers?

Ya no, vendió su parte hace tiempo, se desentendió de esa firma, ahora, los dos somos simples compradores de prendas de la marca, porque nos gusta mucho. Tiene muy buena calidad y diseños muy atractivos. Esta muy bien. La empresa malaya que suministró el material es una cadena de bazares llamada Leno, que conseguía las mascarillas y el resto del material sanitario en China. Últimamente, se dedica a promocionar una clase de guantes quirúrgicos y otros productos relacionados con el mundo de la Sanidad.