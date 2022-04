La contundente respuesta de Rocío Flores tras la ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco

La ruptura de Marta Riesco en directo con Antonio David Flores no dejó a nadie indiferente a nadie. La periodista, tras el desplante de su aún pareja por no asistir a su cumpleaños, decidió zanjar la relación con el exguardia civil en ‘Ya son las 8′. “Lo hago por dignidad y por amor a mí misma. La verdad es que creo que he batallado muchísimo por esta relación y creo que no me merecía sinceramente lo de hoy. No puedo decir otra cosa, en la vida a veces no se puede luchar contra todo, frente a todo. He aguantado mucho”, comunicaba la cumpleañera entre lágrimas.

Las reacciones no se hicieron esperar ante semejante bombazo, ya que se suponía que la fiesta de cumpleaños de Riesco era la presentación oficial de su noviazgo con el malagueño y todos los medios esperaban la primera imagen oficial de la pareja. Rocío Flores fue una de las que reaccionó al instante de suceder la noticia. La joven, hija de Antonio David Flores, lanzó un mensaje a través de su cuenta de Instagram donde acumula casi 800.000 seguidores bastante revelador. La nieta de Rocío Jurado, que siempre había mantenido al margen en esta relación, escribió lo siguiente: ““A la vida, ganas. A los sueños, alas”.

No es casualidad que publicó la foto con el texto justo en el momento en que su padre y la periodista tomaban caminos diferentes. Rocío Flores, que también estaba invitada a la fiesta, declinó la invitación. Nunca se ha querido mojar en este tema y su relación con Marta Riesco ha pasado de ser amigas a la tirantez. No es de extrañar que, la joven, quizá se haya alegrado de esta separación.

Aún así, la cumpleañera siguió con sus planes. El desamor no le quitó las ganas de fiesta y celebró por todo lo alto sus 35 primaveras, aunque sin Antonio David Flores. El evento reunió a amigos y familiares de la periodista y contó con mariachis, actuaciones improvisadas, tarta personalizada... Una celebración por todo lo alto que no iba a desperdiciar, aunque tuviese en ese momento el corazón roto. Por otro lado, Antonio David podría darse una segunda oportunidad con Olga Moreno tras la ruptura con la periodista. ¿Volverá a unirse la familia Flores-Moreno?