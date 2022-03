Christian Gálvez y Patricia Pardo, enamorados de la mano por Madrid

Christian Gálvez y Patricia Pardo son la pareja más buscada del momento. Desde que confirmaron su romance, se han convertido en los más buscados por la prensa. Y no es para menos. La presentadora no tardó ni un día en confirmar en directo desde ‘El programa de Ana Rosa’, espacio que conduce mientras la veterana periodista está ausente, su noviazgo con el expresentador de ‘Pasapalabra’ y éste publicó en sus redes sociales un mensaje declarando su amor por la periodista de las mañanas.

La pareja ya no se esconde y se les ha visto por primera vez dando un paseo romántico por las calles de Madrid. Los enamorados han disfrutado de la capital cogidos de la mano sin esconder su relación a la vista de todos, felices por el momento tan dulce sentimentalmente hablando que están viviendo. Aunque no se les había visto aún juntos, desde que se confirmó su relación han mostrado multitud de muestras de cariño y de amor por el otro a través de diferentes medios. Christian Gálvez le dedicó unas preciosas palabras desde su programa de radio que no dejaron indiferente a nadie .

La que no está pasando por tan buen momento es Almudena Cid, la exmujer de Christian Gálvez, con quien estuvo 11 años. La noticia de su separación, hace apenas un par de meses, cogía a todo el mundo desprevenido, ya que formaban una de las parejas más consolidadas de la esfera mediática y nadie se imaginaba que estaban pasando por un mal momento. Cuando se oficializó la separación, muchos rumores surgieron sobre el verdadero motivo de la ruptura de la gimnasta con el presentador. La deportista, desde entonces, está pasando por una etapa muy complicada, ya que no se esperaba que su exmarido rehaciese su vida en apenas unas semanas.

Almudena Cid se ha mostrado muy discreta a lo largo de su ruptura y no ha querido dar ninguna declaración a la prensa sobre lo que opina de la nueva relación sentimental de Christian Gálvez. Pero su familia sí. El entorno de la olímpica está muy dolido y disgustado con el presentador por haber hecho las cosas de esta manera y señalan que ahora entienden el por qué dejó a Cid tan repentinamente.