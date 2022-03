Kiosco: Patricia Pardo y Christian Gálvez, Penélope Cruz y Bardem y Carmen Borrego, protagonistas de las revistas del corazón

Su noviazgo comenzó a principios de año y avanza a pasos agigantados. Patricia Pardo y Christian Gálvez dan un paso más en su relación en su primera escapada romántica. La revista ¡Hola! publica las imágenes del fin de semana de la pareja en Galicia donde la periodista presentó a su novio a toda su familia. El pasado 5 de marzo, tan solo dos meses y medio después que ¡Hola! anunciara su separación de Almudena Cid, el presentador recurrió a su programa de radio para declararse públicamente a su nuevo amor. “Alimentas mis cinco sentidos”, confesó Christian antes de asegurar a Patricia que formarían “el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero”.

Además, la revista recoge en portada la noche más especial de Penélope Cruz y Javier Bardem en los Óscar más polémicos de la historia. Todos los detalles y las anécdotas del regreso de las estrellas a la alfombra roja, en una edición protagonizada por la impactante bofetada de Will Smith a Chris Rock.

Josef-Emanuel de Liechtenstein y María Claudia Echavarría, la boda real más exótica del año: salsa y fiesta en las calles de Cartagena de Indias, titula ¡Hola!. Dos grandes dinastías se unieron el viernes pasado en la paradisíaca Cartagena de Indias, en Colombia. La ceremonia se celebró en el altar mayor de la iglesia de San Pedro Claver, donde yacen los restos del también español Pedro Claver, el jesuita que entregó su vida a aliviar el sufrimiento de los esclavos en el siglo XVII.

Semana

La portada de Semana es para Antonio David Flores y Marta Riesco. La revista publica las imágenes más buscadas: las de la pareja en su cita más romántica donde se deshacen en muestras de cariño. Además, María Patiño se replantea su futuro desde las playas de Fuerteventura. Patiño es una de las que ha sufrido en su propia piel los cambios de “Sálvame”. El programa vespertino de Mediaset ha eliminado de la noche a la mañana ‘Lemon Tea’, un espacio presentado por ella y Terelu Campos por no conseguir los datos esperados.

Además, Almudena Cid y la verdad sobre el acuerdo económico con Christian Gálvez, según su entorno. Si bien se asegura que Almudena ha recibido un loft valorado en 225.000 euros, dos plazas de garaje, una furgoneta, un coche de alta gama y una cantidad de dinero de la que se desconoce la cifra, su entorno matiza. «¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto… No fue capaz de venderlo ni por la mitad», dice un familiar directo de Almudena. Están molestos y no quieren que se dé lugar a equivocaciones, según ha podido saber SEMANA.

Lecturas

Ana María Aldón habla de cómo la familia de su marido, José Ortega Cano, la llevó al límite: “Un día cogí el coche, no podía más… Lo que viniera primero. Si venía un camión, un camión. Y si venía un terraplén, un terraplén”. Ana María Aldón ha estallado. Tras años de silencio soportando injurias que manaban de una parte de su familia política y que, a punto estuvieron de terminar con ella, la mujer de Ortega Cano habla claro, en exclusiva, en las páginas de Lecturas.

Además, Iñaki Urdangarin visita a la infanta Cristina y a su hija Irene en Ginebra. El exduque de Palma se encontró con la infanta e intentó recuperar el cariño de Irene, la que peor se ha tomado la publicación de las fotos de su padre con Ainhoa Armentia.

Diez minutos

Carmen Borrego se sincera con Kiko Hernández: “La persona que ha sido más dura conmigo se llama María Patiño”. Sin ningún veto y gratis, la hija de Teresa Campos abre su corazón y habla de todo: su familia, su pasado y su trabajo en la televisión.

Además, Carmen Morales y Luis Guerra se dan una nueva oportunidad. Tras romper por una profunda crisis en su matrimonio, la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad ‘con condiciones’. Ella quiere volver a trabajar como actriz y que su marido, dueño de una cadena de gimnasios, deje de viajar tanto para que puedan disfrutar de más tiempo juntos.