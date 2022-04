Susana Uribarri hace realidad un sueño de Ana Obregón

Meses antes de morir su hijo Aless, Ana Obregón le prometió que volverían juntos a Roma, la ciudad favorita del fallecido. Era un sueño que no pidieron cumplir y que, ahora, en parte, ha convertido en realidad Susana Uribarri, la mejor amiga y representante de Ana.

Esta Semana Santa, las dos viajaron a la capital italiana y, según nos cuenta Susana, “le dije a Ana que se viniera conmigo a Roma, le convencí y pasamos cinco días allí con familiares y amigos. Hacia muchos años que no nos reíamos tanto juntas. Por unos días, ella dejó sus penas a un lado y estuvimos viendo monumentos y museos, calles antiguas y restaurantes. Me encanta verla reírse, disfrutar, y solamente lo consigue cuando nos vamos de Madrid. La quiero con locura, su sufrimiento es el mío, y contemplarla feliz me llena de satisfacción y felicidad, y sé que Aless me lo agradece cada día desde donde se encuentre”.

Ana prepara su regreso a la televisión como miembro del equipo del concurso “Mask Singer”, en el que personajes famosos se visten con disfraces y los jueces del programa, entre los que se encontrará la Obregón, tienen que adivinar quien se esconde detrás de las máscaras.