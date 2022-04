Gloria Camila se somete a un nuevo retoque: sabemos qué se ha hecho y cuánto cuesta

Aunque es uno de los rostros más conocidos del panorama social desde que José Ortega Cano y Rocío Jurado la adoptaron, junto a su hermano José Fernando, cuando tenía cuatro años, Gloria Camila se ha mantenido alejada de la opinión pública la mayor parte de su vida. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la joven colombiana ha experimentado un aumento de su popularidad gracias a, entre otras cosas, su trabajo como colaboradora en ‘Ya son las ocho’. La tertuliana quiere lucir una imagen perfecta ante las cámaras, y por ello se ha sometido a diferentes retoques estéticos en los últimos meses.

Ahora, Gloria Camila se ha puesto de nuevo en manos de profesionales para mejorar su aspecto físico, y en esta ocasión ha puesto el foco en su sonrisa. Aunque siempre ha podido presumir de una dentadura en condiciones, parece que la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano quiere corregir algunas pequeñas desviaciones y ha confiado en los beneficios de la ortodoncia invisible para llegar a tener unos dientes todavía más perfectos. Ella misma lo ha anunciado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ha compartido algunas imágenes en las que aparece en la clínica mientras pasa por el proceso.

La ortodoncia invisible asegura los mismos beneficios que una convencional, con el plus añadido de que nadie notará que se lleva. Eso sí, dependiendo de la clínica, el tratamiento puede llegar a superar los 2.500 euros, una cifra algo superior a los aparatos de toda la vida. En este caso, Gloria Camila parece haber llegado a un acuerdo de promoción con el centro, así que resulta probable que se le haya aplicado algún tipo de descuento o que incluso se le haya realizado el tratamiento de forma gratuita.

No es la primera vez que Gloria Camila para ‘por chapa y pintura’ para mejorar su imagen. En el pasado, ha confiado en el ácido hialurónico y en los tratamientos de vitaminas para lucir un rostro perfecto. Entre otros procedimientos, mediante estas técnicas no invasivas, la joven ha aumentado el tamaño de sus labios y ha eliminado algunos de los tatuajes de su cuerpo, especialmente aquellos que se realizó durante su relación con Kiko Jiménez, su exnovio con el que no terminó nada bien.