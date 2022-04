Ana María Aldón y Gloria Camila, enemigas íntimas

Ana María Aldón se ha convertido en uno de los personajes más seguidos por la prensa. Su relación con Ortega Cano está en el punto de mira y, desde que decidió no callarse y hablar sobre su vida personal en su programa de televisión, solo ha traído disgustos por parte de la familia del torero. Gloria Camila, que está entre ambos, también opina desde ‘Ya son las 8′, espacio donde trabaja, opina sobre cómo ve las intervenciones de la mujer de su padre.

Aunque aparentemente parezca que se llevan bien, lo cierto es que cada vez están más distanciadas y su relación cada vez es más tensa. Según han contado fuentes cercanas, no se llevan ahora mismo nada bien. Gloria Camila ha comentado en varias ocasiones que no le hace mucha gracia que Ana María Aldón cuente sus problemas familiares y personales en televisión y se lo ha reprochado en unas cuantas ocasiones. La mujer del diestro, por su parte, hace caso omiso a la opinión de la hija de su marido y sigue hablando semanalmente sobre su relación con el torero. Todos estos comentarios han servido de hervidero para fomentar más aún la mala relación.

Ortega Cano y Ana María Aldón FOTO: Diego Puerta GTRES

A pesar de que Ana María Aldón y Gloria Camila digan públicamente que se llevan bien y que no tienen ningún problema entre ellas, parece ser que es todo lo contrario. Según han contado fuentes cercanas, es tan mala la relación que, incluso Aldón cambió su regreso de las vacaciones para no encontrarse con ella. Se especula que no se pueden ni ver y que entre ellas no hay ningún tipo de contacto.

No sabemos cual es la postura que ha tomado el diestro en este conflicto y cuál es el papel que ejerce en estos momentos tan complicados, familiarmente hablando. Ortega Cano y Ana María Aldón no están pasando su mejor momento como matrimonio y han protagonizado varios conflictos de manera pública. La exsuperviviente ha expresado en varias ocasiones que estaba algo descontenta con su marido y ha sido muy tajante al decir las cosas que le han molestado de él. Quizá esto haya sido la gota que ha colmado el vaso en la relación de Aldón con Gloria Camila y, su hija, claramente se ha posicionado con su padre en estos conflictos matrimoniales.