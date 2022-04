Joaquín Prat advierte a Marta Riesco con desvelar cuándo comenzó a salir con Antonio David Flores

En ningún momento Marta Riesco y Antonio David Flores han querido desvelar cuándo comenzaron su relación. Sin embargo, Joaquín Prat ha lanzado hoy una dura advertencia a la reportera que podía hacer tambalear los cimientos de la familia Flores Moreno. Y es que parece que el presentador tiene información sobre cuándo Riesco y el malagueño comenzaron a salir. «Pues ojo porque tengo más información y a lo mejor un día la doy. No… vamos a dejarlo, pero que dejen de torear porque a lo mejor digo yo cuántos meses llevan Antonio David y Marta», ha comenzado diciendo.

«Cuántos, cuándo y dónde tuvieron su primer encuentro. ¿Cómo me he enterado yo? Pues como todos», ha comentado Joaquín Prat. El periodista no ha querido confesar quién es su fuente, aunque ha asegurado que es la misma fuente que la de todos sus compañeros.

Antonio David y Marta Riesco FOTO: Instagram

La reacción de Marta Riesco a las palabras de Prat se desconocen. Desde el comienzo de la historia, Prat se ha mostrado muy molesto con la actitud de la reportero, ya que no entendía que guardara silencio en su espacio de televisión, y que sí lo hiciera en otros programas.

«Antes de todo, creo que te ha molestado que haya dicho que eres mucho más locuaz en ‘Ya son las ocho’ que en aquí, en ‘El programa de Ana Rosa’, le espetó Prat hace unos días. Ante estas palabras, la periodista aseguró que le había molestado «lo de las neuronas», al lo que él aclaró: «¿Que las tienes más despiertas por la tarde y por eso igual eres más locuaz, eso es que las tienes, ¿no?». Una tensión más que palpable entre los dos compañeros de Telecinco.