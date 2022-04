La colaboración de CNI con otros servicios secretos internacionales está asegurada

Existe preocupación e incredulidad en los servicios secretos internacionales que colaboran habitualmente con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la campaña que contra el servicio español se está realizando desde sectores independentistas y de ultraizquierda. Según fuentes conocedoras del asunto consultadas por LA RAZÓN, no se entienden dichos ataques porque se sabe de la profesionalidad y solvencia del “centro”, con el que trabajan de forma habitual, con unos resultados excelentes para la seguridad general y la lucha contra la delincuencia de todo tipo.

Asimismo, se recuerda que en el inicio de estos ataques está una entidad, que ni siquiera pudo acreditar una serie de circunstancias que, con posterioridad, se han convertido en las ideas-fuerza que mueven esos sectores para atacar al CNI.

Aparte del trabajo que se realiza dentro de España, la colaboración internacional entre servicios secretos resulta fundamental para intercambiar datos operativos e informaciones relevantes que redundan en la evitación de peligros para cada uno de los países implicados; y la creación de una red de relaciones, fluida y profesional, que permite actuar en tiempo real contra cualquier situación de riesgo que se pueda generar.

Estas relaciones son posibles por su propia condición, que son secretas, por lo que no se entiende en dichos servicios el afán de llevar al CNI a comisiones de investigación o comparecencias públicas, lo que resulta inaudito y carente de operatividad.

La colaboración, agregan las mismas fuentes, continúa con toda normalidad y va a continuar, aunque no se puede obviar el daño que se intenta hacer al servicio secreto español de cara al exterior y que, dadas esas relaciones consolidades durante muchos años, no pasa de causar preocupación, pero sin resultados en lo que a operatividad de los servicios se refiere. No se olvida que entre los principios de actuación del CNI figura el de “promover relaciones de cooperación y colaboración con otros Servicios de Inteligencia”.

A este respecto, en el CNI se prepara ya la comparecencia de su directora, Paz Esteban, sin es que llega a ser convocada, ante la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados, que es el órgano adecuado para ello, al tiempo que se descartan comparecencias públicas y sorprende que se pidan comisiones de investigación, según ha podido saber LA RAZÓN.

Dicha comparecencia se ajustará, en cualquier caso, a lo que marca la ley y se ofrecerán los datos que puedan ser facilitados; y se mantendrán secretos los que así deben permanecer en función de dicha legislación.

En cualquier caso, como reiteradamente se ha manifestado desde el Gobierno y, en concreto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el CNI ha actuado en todo momento de acuerdo con la legalidad y sometida al juez del Tribunal Supremo que es el encargado de facilitar los permisos para que se puedan realizar determinadas actividades para el buen fin de las operaciones en marcha, como escuchas, seguimientos, etcétera. Ha sorprendido que se haya publicado que CNI reconocía que había actuado de manera irregular, algo que no ha ocurrido y que, por lo tanto, no se puede reconocer.

Se subraya, en todo este “embrollo” que los sectores independentistas y de ultraizquierda han montado, que debían ser repasados los principios por los que se rige el CNI, entre los que figura, de forma destacada: es el “organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”.

El objetivo de romper la unidad de España, mediante una intentona golpista que fue abortada gracias a las intervenciones de los distintos servicios de seguridad del Estado, entre ellos el CNI, entra dentro de dichas competencias. Y quienes lo intentaron son los que quieren poner en cuestión la actuación de nuestro servicio secreto.