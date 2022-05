Esta es la verdadera razón por la que Malú no quiere casarse con Albert Rivera

Ríos de tinta corrieron sobre la relación sentimental de Albert Rivera y Malú. Por aquel entonces, el foco mediático se había dirigido hacia el catalán por su carrera política en Ciudadanos, y su posible amorío con la cantante se convirtió en una jugosa noticia que saltó a todas las portadas de los medios de corazón. Pese a sus intentos por ocultar el romance, finalmente no pudieron evitar que se acabara confirmando a través de unas fotografías que no dejaban lugar a dudas, y desde entonces por fin viven sin esconderse, aunque sin grandes exhibiciones públicas de cariño.

En cualquier caso, y pese a los rumores de separación que corrieron hace unos meses, parece que la relación entre Malú y Albert Rivera está más que consolidada, y son muchos los que esperan que la pareja dé el siguiente paso próximamente. Sin embargo, la cantante se acaba de pronunciar sobre sus posibles planes de boda, y de sus palabras se entiende que no tiene intención alguna de pasar por el altar con el exlíder de Ciudadanos. “Me da un poco igual”, sentenció en ‘La noche D’, dejando claro que unas nupcias no son una prioridad para ella.

Entre las razones por las que no tiene intención alguna de casarse con Albert Rivera se encuentra la poca importancia que Malú da a la ceremonia y a la oficialización de su amor de cara a las autoridades o a la Iglesia. “Cuando te haces mayor y ves que la realidad de la vida es otra... A mí lo de tener un contrato y formalizar una relación, no me va”, continuó explicando la cantante. De este modo, parece que, al menos a corto o medio plazo, no se la verá vestida de blanco mientras avanza hasta el altar para unirse en matrimonio con Albert Rivera.

Malú y Albert Rivera reciben el alta médica tras el nacimiento de su hija Lucía FOTO: José Ruiz Europa Press

Además, en el pasado se ha comentado también que la separación de sus padres marcó profundamente a Malú, y a raíz de esa mala experiencia, se niega en rotundo a casarse con otra persona. Para ella, el amor y el compromiso se demuestran de otra forma.

Una familia feliz

A pesar de su negativa a pasar por el altar, Malú y Albert Rivera parecen atravesar una de las etapas más dulces de su vida. Juntos han formado una familia feliz al lado de su hija Lucía. Aunque la cantante es muy poco dada a pronunciarse sobre su vida privada, recientemente explicó qué supuso la maternidad para ella: “Tener un hijo te quita mucha tontería de sopetón. Cuando eres madre dices: ‘Olvídate un poco de ti. Se acabó. Todo es tu hija’. Estás dejando de dormir y de hacer cosas por estar con el ser más inspirador y maravilloso”.