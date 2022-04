Malú habla de su hija: “Me siento diferente”

La cantante Malú se ha sincerado sobre su experiecia como madre, en una entrevista junto a Nuria Roca: «Viene mi niña y si te quedaba algo de tontería por el camino, se acabó todo. Ahora ya es tu hija, tu hija, tu hija, un abismo y, ya si acaso, tú».

«He tenido la grandísima suerte de estar los dos primeros años de su vida con ella. He tenido trabajo, pero he estado siempre con ella», ha asegurado Malú durante la entrevista en el programa ‘La Roca’. «Eso ya es un regalo». También ha señalado que intenta cociliar vida personal con profesiional: «Ya me estoy dividiendo».

«Ahora siento que todo eso está muchísimo más tranquilo. Me doy cuenta que no todo es tan importante. Solo una cosa lo es», afirma sobre cómo han cambiado las prioridades de su vida desde el nacimiento, el 9 de unio de 2020, de su hija. “Esto ha cambiado por completo”.

Malú y Albert Rivera reciben el alta médica tras el nacimiento de su hija Lucía, en junio de 2020 FOTO: José Ruiz Europa Press

Además, Malú ha confesado que la pequeña le da alguna que otra mala noche y que a pesar de que al principio «fardamos mucho porque era una bendita, pero de repente hizo así y no duerme ni de noche ni de día».

El último trabajo de Malú cuenta con una canción muy personal dedicada a la pequeña. Con “Tejiendo alas”, «es como abrirle tu alma al mundo de una forma muy agresiva. Con esta canción lloraba y lloraba. Cada frase que llegaba a mi cabeza era todo emoción».