María Teresa Campos y su ruego desesperado a Terelu Campos y Alejandra Rubio

Las tensiones entre Kiko Hernández y buena parte del clan Campos siguen dando que hablar. Por un lado se encuentran Carmen Borrego y María Teresa Campos, que mantienen una estupenda relación con el colaborador de ‘Sálvame’; y en el extremo opuesto se posicionan Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio, que no entienden esta repentina buena relación con el tertuliano que peores críticas ha lanzado al clan desde el espacio vespertino de Telecinco. La joven influencer estaba segura de que su abuela no tenía constancia de los ataques que este le había dirigido, y que de ser así nunca le habría invitado a comer a su casa, pero nada más lejos de la realidad...

En su día, fue Kiko Hernández quien aseguró que María Teresa Campos estaba al tanto de todo, y ahora ha sido la propia presentadora la que ha dejado claro que su amistad con el colaborador de ‘Sálvame’ es solo asunto suyo y que nadie tiene que meterse. “No sé por qué se lía esto. Yo hablo con él desde la cercanía que nosotros tenemos, que no es de hace dos días... Yo no sé a quien tengo que darle yo cuentas de eso. Las cosas me duelen”, apuntó la malagueña durante una intervención telefónica con el programa de corazón por excelencia.

Además, María Teresa Campos también dio un toque de atención a Alejandra Rubio: “Que entre ahí mi nieta pues no lo entiendo. ‘Sálvame’ es un programa que todos sabemos lo que es, que se mete con todo el mundo. A mi nieta la quiero muchísimo, pero eso no quita que si yo tengo amistad con Kiko, que la voy a seguir teniendo”. De esta forma, la periodista se ha posicionado por vez primera en el conflicto que su familia mantiene con el colaborador, y parece que su postura no terminará de gustar a su hija y nieta.

La súplica de María Teresa Campos

Igualmente, María Teresa Campos ha lanzado una petición a Terelu Campos y Alejandra Rubio, a quienes implora “que se deje el tema ya porque me descompone la tripa”. Estas polémicas no sientan nada bien a la veterana periodista, y lo último que necesita ella es que continúen alimentándose cada fin de semana desde el plató de ‘Viva la vida’.

Sin embargo, no parece que las cosas vayan a quedarse tranquilas a tenor de los últimos acontecimientos. Después de borrar la foto de la discordia, en la que Kiko Hernández posaba alegremente con María Teresa Campos y Belén Ro, el tertuliano ha vuelto a publicarla en su cuenta oficial de Instagram, según él, “a petición de todos los que estamos en la fotografía, que somos los únicos que decidimos sobre las publicaciones que compartimos”. ¿Cómo sentará a Terelu Campos y Alejandra Rubio esta nueva provocación?