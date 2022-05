La compleja relacion entre Dioni (Camela) y su hijo Dani

A Dani le gusta ver los vídeos que cuelga su padre, el Dioni de “Camela”, en las redes sociales, no le guarda rencor por ignorarle, por no ofrecerle la parcela sentimental que le corresponde en su vida. Porque el cantante, padre biológico de este joven autista de treinta años, no quiere saber nada de un muchacho que es sangre de su sangre.

Dioni ríe, baila, acaricia a sus otros hijos, gasta bromas, organiza fiestas en familia, pero se olvida de que en una localidad de las afueras de Madrid, Dani espera la llamada que nunca se produce. Sonrisas de uno y lágrimas de otro.

Camela en 'Idol Kids' FOTO: La Razón Mediaset

Aún así, El hijo no tiene ni una sola muestra de rencor contra su progenitor, al contrario, está orgulloso del Dioni artista, y en su escuela presume de ser hijo de quien es… aunque ni tan siquiera le conoce en persona.

Como ya publicamos con anterioridad, el treintañero vino al mundo durante una relación de juventud del músico con una joven de su barrio, pero se desentendió totalmente del embarazo y de ese hijo que venía en camino.

En su entorno, todos conocen la existencia de Dani, y alguno le ha aconsejado que, por lo menos, le llame de vez en cuando. Dioni se niega a hacerlo, demostrando con ello una escasa sensibilidad.

Esta semana, Daniel enseñaba a todo el que quisiera verlo un vídeo en el que su padre festejaba con varios miembros de su familia la victoria Del Real Madrid y su pase a la final de la Champions. Pero. En el fondo, él hubiera querido ser uno de los protagonistas de las imágenes.