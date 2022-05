Este es el dinero que tiene Kiko Rivera en el banco

Kiko Rivera se sentó ayer en el ‘Deluxe’ después de muchos meses y con muchísimas polémicas familiares de por medio. El hijo de Isabel Pantoja, sin pelos en la lengua, cargó sin piedad contra su hermano Francisco Rivera en defensa de su madre: “Mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre pero no me gusta. No era el momento. Yo sé lo que él siente por mi madre y soy el primero que sé cómo es pero es mi madre y somos hermanos, ¿ni siquiera por mí? No es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres... Aquí ninguno se queda corto”, sentenció el DJ al torero.

También tuvo palabras para el resto de su familia. Kiko Rivera está enfrentado con prácticamente todas las personas de su alrededor. No se habla con su madre, con su hermana y la relación actual que mantiene con su prima Anabel es bastante tirante. El DJ reconoció que echaba de menos a los suyos y pidió perdón públicamente por haberles hecho daño. Isa Pantoja, cuando su hermano llegó a Mediaset, huyó para no encontrárselo y verse frente a frente.

Kiko Rivera FOTO: JESUS G. FERIA. JESUS G. FERIA.

Dejando al lado los temas familiares, Kiko Rivera también habló de su economía. El DJ, que a lo largo del tiempo ha pasado por malas rachas de dinero, ha confesado gozar ahora mismo de soltura económica: “Desde hace un tiempo decidí invertir mi dinero para que me genere más dinero. Sí, tengo bitcoins”, aseguró el hijo de la tonadillera.

Anabel Pantoja desveló en ‘Supervivientes’ que tenía en el banco ahorrados 500.000 euros. Y Kiko no ha querido ser menos que su prima y también ha contado el dinero que tiene en estos momentos en su cuenta corriente. “No me gusta hablar de dinero, pero un poquito más que Anabel. Un poco más. Entre dinero que tengo en el banco y cosas que tengo tendré 1.500.000... No me compro una casa porque no me gusta, soy culo inquieto y me gusta moverme”, aseguraba el DJ.

Una altísima cifra que ha dejado a todos con la boca abierta. Además, a día de hoy no tiene ninguna deuda. “He tenido suerte en algunas de mis inversiones, he ganado dinero y he invertido”, comentaba Kiko Rivera, dejando atrás cualquier racha de inestabilidad económica y problemas.