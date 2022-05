El cuerpo de infarto de Carlos Alcaraz por el que suspiran sus fans en redes sociales

Es el hombre del momento. El tenista murciano de 19 años está imparable tras sus últimas victorias a pie de pista.´La última ayer en el Mutua Madrid Open. Pero no solo el juego de Carlos Alcaraz ha experimentado un cambio espectacular, ¿es el nuevo Nadal?, sino que su cuerpo también. En una entrevista exclusiva para Men’s Health España,r analiza su espectacular el tenista de El Palma irrupción en el mundo del tenis y se aleja de las comparaciones: “No me siento el relevo de nadie. Quiero que se me conozca como Carlos Alcaraz y no como el sucesor de Rafa Nadal. Quiero que se aprendan mi nombre”.

Ya no existe un rincón en el mundo en el que no se hable de esta joven promesa del tenis español.”The New York Times” lo definió como “la gran sensación del deporte”, “un verdadero prodigio”. Para John McEnroe, “un jugador que va a ganar muchos grandes”.

Pero ¿cómo ha conseguido ese cambio físico tan espectacular? Según su preparador físico en Villena, Alberto Lledó, el tenista alterna sesiones en pista y en el gimnasio con series de 400 metros. Fuerza, velocidad y resistencia parecen ser la clave de su excelente forma física.

También la genética ha influido, según su preparador. “Hay parte de genética, pero casi todo es trabajo. El cambio mental que realizó y que se refleja en sus partidos también suma. Hizo una gran transformación no solamente en el tenis sino en muchas facetas de su vida. Ahora trabaja cada día como una bestia; con ilusión y ganas, y ahí está la mejora”, señala en Marca.

“Lo que más nos costaba era que pudiera ganar peso y mejorar su condición corporal”, comenta Lledó en “Punto de break”. “Para que Alcaraz pudiera ganar fuerza, necesitaba comer una gran cantidad de comida y para alguien tan delgadito como él, le costó un tiempo aclimatarse a una dieta que en la actualidad está en torno a las 4.500 calorías. Comía muy poco. Tenía los hábitos de un chico normal, no de un deportista. Eso es lo que más nos costó con él”, señala.

Buscaban para él un cuerpo híbrido, una mezcla entre velocista y maratoniano. “La velocidad es una manifestación de la fuerza. La fuerza se mide por la velocidad, en alto rendimiento. Y también buscábamos resistencia porque, por ejemplo, en Roland Garros, a cinco sets, puedes estar cuatro o cinco horas en pista, entonces debes tener una resistencia metabólica para aguantar esas cargas. Hay que estar fuerte y rápido, pero a la vez, resistente”, declara.

La alimentación en un deportista de este nivel es también básico. “La dieta de Carlos se basa en alimentos reales. No come procesado ni nada de eso. Incluso los suplementos que toma están basados en alimento real. Un deportista de alto rendimiento, como él, necesita glucógeno para funcionar y sacar la energía, mucho hidrato de carbono y una parte de grasa. Por supuesto, también la proteína, que es un recuperador y un generador de masa muscular, dependiendo del trabajo que haga”, apunta.

Al ver sus brazos fibrosos y marcados por las venas, podría pensarse que se machaca haciendo pesas en el gimnasio. Pero no tiene nada que ver hay muchos ejercicios que potencian esa musculatura y no solamente el hierro y pesas. Ni si quiera su six pax es fruto de cientos de abdominales diarias. En esto, el core ejerce un papel fundamental.

En cuanto a sus caprichos. Alcaraz tiene pasión por el sushi en su dieta .”Es una comida rica en hidratos de buena calidad y el pescado le ayuda a mantener los estados de grasa óptimos justo antes de la competición”, y la segunda que acostumbra a dormir acompañado ”es una manera de ayudarlo; mientras sea beneficioso para él y tolere la compañía, fantástico para todos”, asegura su preparador. Seguro que su legión de fans estará encantada con este detalle