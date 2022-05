Muere Jethro Cave, hijo de Nick Cave, a los 31 años, siete después que su hermano Arthur

Jethro Cave, hijo del músico australiano Nick Cave y de la modelo Beau Lazenby, ha fallecido a los 31 años, tal y como ha anunciado su padre en un comunicado. “Con enorme tristeza he de confirmar que mi hijo Jethro ha fallecido. Agradeceríamos que se respetara la privacidad de la familia en este momento”. Se desconoce las causas del fallecimiento. Jethro había pasado un mes en la cárcel tras agredir a su madre, y había sido puesto en libertad el pasado fin de semana.

Nacido y criado en Australia, era el hijo mayor de Cave, de 64 años, pero no tuvieron relación hasta que él cumplió los ocho años, según publica The Guardian. Trabajó como modelo y desfiló para marcas como Balenciaga o Versace. Hizo además sus pinitos en el cine y, según contó en una entrevista que concedió en 2012. “Fue una época difícil, pero al final resultó estupenda”, dijo entonces. “No empezó tan bien, teniendo toda esta mierda con mi padre y estando en la sombra”.

Puso además en marcha distintos proyectos musicales. Padecía esquizofrenia cuando el pasado mes de marzo atacó a su madre. La golpeó en la cara con la rodilla, después de una discusión sobre quién debía pagar unos cigarros. En abril fue declarado culpable ya que tenía antecedentes por habe agredido anteriormente a una novia.

Nick Cave tiene otros dos hijos, Luke (de su matrimonio con la periodista brasileña Viviane Carneito) y Earl (mellizo de Arthur, fruto de su relación con Susie Bick). La muerte de Arthur, cuando tenía 15 años al caer por un acantilado, tuvo un gran impacto en la vida personal y artística del músico australiano, que dedicó un documental a explorar el tema, One More Time with Feeling, centrado en la grabación de su álbum Skeleton Tree.