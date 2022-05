Bótox, ácido hialurónico e hilos tensores, el secreto mejor guardado de Tom Cruise

Es incuestionable que Tom Cruise es guapo a rabiar. No fuma, no bebe, hace deporte, tiene buen pelo, va a cumplir 60 años y está mejor que nunca. Una vida saludable es fundamental, pero no suficiente para burlar el envejecimiento celular. El único modo que hay de disimular los signos de la edad son los procedimientos o la cirugía estética. Y el actor es buen ejemplo, por cierto, de ello. Bueno, tuvo un pequeño tropiezo, en el que creíamos que había comenzado la imparable carrera de los cambios estéticos, pero fue un error que no ha vuelto a cometer. Fue en 2016 cuando le entregó un premio a Leonardo di Caprio luciendo unos mofletes nada naturales que nunca había tenido, al médico se le fue la mano con los rellenos dérmicos y tenía la cara visiblemente hinchada.

Tom Cruise, en el festival de Cannes FOTO: CLEMENS BILAN EFE

Fuentes cercanas aseguran que toma testosterona para mantener los niveles normales de esta hormona masculina. Sus beneficios: proporciona energía, mejora la función sexual, ayuda al cuerpo a controlar los niveles de grasa, mejora el crecimiento muscular y proporciona bienestar emocional.

Cruise asistió al Jubileo de Platino de la reina Isabel II de Inglaterra con el guapo subido: ausencia de arrugas en la frente, tampoco alrededor de los ojos, los volúmenes faciales en su sitio, el arco mandibular bien definido y el cuello sin grasa y carente de arrugas. Esa imagen es misión imposible con 60 años, por muy bien que te cuides y mucha testosterona que tomes.

Jennifer Connelly, junto a Tom Cruise, en Cannes. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) FOTO: Joel C Ryan Joel C Ryan/Invision/AP

El doctor Ángel Martín, director médico de la Clínica Menorca, asegura que la única forma de prevenir o eliminar las arrugas de la frente, del entrecejo y las “patas de gallo” es la toxina botulínica. En manos expertas y conocedoras de los puntos estratégicos, como las suyas, el resultado es absolutamente natural y te permite gesticular, importante si tu profesión es la de actor. Dependiendo de la persona, el procedimiento hay que realizarlo más o menos cada cuatro meses para mantener el resultado.

La pérdida de volumen en pómulos provoca que se marque el arco nasogeniano. Estos volúmenes solo se pueden reposicionar con rellenos dérmicos e hilos monofilamento de polidioxanona. Hay que hacerse el tratamiento por lo menos una vez al año.

El arco mandibular se desdibuja con la edad y Tom Cruise lo luce como cuando comenzó su carrera. ¿Cómo? El ácido hialurónico lo moldea a la perfección respetando los rasgos naturales de la persona.

¿Y el cuello, le pregunto al doctor Martín? Han desaparecido las arrugas y ni un gramo de grasa bajo la barbilla. Solo hay dos opciones, o cirugía estética, que los resultados se ven de forma inmediata y son definitivos o hilos tensores con anclajes espiculados para dar mayor tensión y traccionar el tejido. El organismo reabsorbe los hilos entre los 10 y los 14 meses, pero los resultados se dilatan hasta los 18 ó 20 meses gracias a los efectos de la fibrosis, son progresivos y naturales y comienzan a apreciarse a partir del mes o mes y medio de la colocación de los hilos.

Todos estos tratamientos se reúnen en un protocolo que se llama Bioplastia, y el doctor Martín es un experto en el arte de esculpir el rostro de forma natural recuperando los volúmenes y la armonía de la juventud, aportando equilibrio, belleza y retrasando el proceso de envejecimiento.