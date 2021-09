Tom Cruise rompe con Hayley Atwell

Gente

Soltero

Tom Cruise, de 59 años, vuelve a estar soltero. El actor de “Misión imposible” ha roto con Hayley Atwell, veinte años más joven. La pareja que ha mantenido una relación de un año, y el rodaje de la última entrega de la saga de espías, han decidido ser solo amigos, según publica The Sun.

Tom Cruise y Hayley Atwell. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) FOTO: Kirsty Wigglesworth AP

Una fuente citada por el diario británico explica que para el ex de Nicole Kidman el romance ha ido perdiendo fuerza “a medida que el rodaje de la última película ha ido terminando” y añade que ahora “han decidido volver a ser amigos”.

El pasado sentimental del actor está lleno de actrices. Una de las primeras conocidas fue Melissa Gilbert, de La casa de la Pradera, con lq que salió siendo aún un adolescente. “Nos besamos pero no hubo sexo. Él besaba bien. Él era un actor hambriento y en apuros. De hecho le compré su primera vajilla”, relató ella en una entrevista.

Tras ella, llegó Heather Locklear, la protagonista de Melrose Place, y Rebecca De Mornay, con quien trabajó en Risky Business (1983).

Mimi Rogers fue su primera mujer, con la que se casó en 1987 tras dos años de noviazgo. Se separaron tres años después y fue quien introdujo a Cruise en la Iglesia de la Cienciología.

Nicole Kidman y Tom Cruise, cuando aún eran pareja

Más tarde llegaría Nicole Kidman, con quien se casó en 1990. “Él me sorprendió. Me enamoré loca y apasionadamente. Me consumió. Estaba desesperada por tener un bebé con él. No me importaba si estábamos casados. Eso es lo que desearía haber hecho”, afirmó ella tras su ruptura. Juntos adoptaron a Connor y Bella.

Penélope Cruz comenzó a salir con el actor en 2001, y tres años más tarde anunciaron su ruptura.

Katie Holmes y Tom Cruise, junto a la pequeña Suri

El tercer matrimonio de Tom Cruise llegó en 2006, cuando se casó con Katie Holmes. Fueron padres ese mismo año con la llegada de Suri, pero se divorciaron en 2012.