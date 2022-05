Isa Pantoja confiesa por qué no está dispuesta a reconciliarse con su hermano Kiko Rivera

Kiko Rivera regresó el pasado fin de semana a ‘Sábado Deluxe’ para abordar las polémicas que han sacudido a su familia en los últimos tiempos y sincerarse sobre el distanciamiento con su hermana y madre, Isa e Isabel Pantoja, respectivamente. Lejos de mostrar la actitud beligerante que antaño le caracterizó, el DJ confesó que se arrepentía de haber concedido unas polémicas declaraciones a la revista ‘Lecturas’, a quien reveló que “pegué a mi hermana una vez, cuando intentó cortarse las venas”. Sobre esas palabras, el hijo de la tonadillera aseguró: “Estuve desafortunado. Irene me echó una gran bronca”.

Sin embargo, su arrepentimiento no pareció convencer a su hermana. De hecho, ella también se encontraba en Telecinco en ese momento, pero se negó a reencontrarse con él públicamente. Hoy, en ‘El programa de Ana Rosa’, Isa Pantoja ha explicado por qué no confía en las disculpas de Kiko Rivera. “Sabía que iba a pedir perdón y mostrarse arrepentido, es una manera de hacer saber que quiere cambiar y seguir en al tele. (...) No sé hasta qué punto es verdad o mentira, lo ha hecho público, pero tarde... sigo sin ver que reconozca que lo que hizo en ese momento estuvo mal”, ha explicado a través de una videollamada.

Isa Pantoja interviene en 'El programa de Ana Rosa' ante la atenta mirada de Joaquín Prat FOTO: La Razón Mediaset

Isa Pantoja se muestra dudosa de que su hermano protagonice otro de los cambios de actitud ya famosos en él, y prefiere esperar un poco antes de tomar una decisión sobre el futuro de su relación fraternal. “Hoy es esto y mañana no sé qué va a ser, esto se repite...”, lamenta la joven. Al parecer, necesita algo más de tiempo antes de poder hacer las paces con Kiko Rivera: “Él me escribió un mensaje pidiendo disculpas, no le contesté, me mantuve al margen. Necesito darme mi tiempo, no sé cuanto tiempo”.

Por otra parte, Isa Pantoja también se pronunció sobre la complicada relación que Kiko Rivera mantiene con su madre, Isabel Pantoja. La peruana fue crítica con su hermano y expresó que, si quiere enterrar el hacha de guerra con la tonadillera, debería dar el primer paso. No le valen las excusas, ni siquiera el manido recurso del ‘tito’ Agustín. “Cantora es su casa también, si quiere ver a una persona, tienes que hacer todo lo posible por verla. Si es tu madre, más todavía... Lo de mi tío no es una justificación. Entrar, puede entrar; y si tienes ganas, pues vas”, sentenció la joven.