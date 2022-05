Olga Moreno cuenta qué pasó en su familia cuando vieron la docuserie de Rocío Carrasco: “La gente no se hace una idea”

Olga Moreno ha vuelto a la carga. La semana pasada se publicó la primera parte de su entrevista, en la que narró algunos detalles de su divorcio con Antonio David Flores. La diseñadora andaluza no dedicó muy buenas palabras al padre de su hija Lola, y sus ataques le costaron un distanciamiento de Rocío Flores, que reprochó su actitud públicamente en ‘El programa de Ana Rosa’. Hoy, los quioscos españoles han amanecido con la segunda entrega de ese reportaje, en la que profundiza en la reacción de su familia tras el estreno de la serie documental de Rocío Carrasco, ‘Contar la verdad para seguir viva’.

“A mi familia la han destrozado”, comienza lamentando Olga Moreno en la revista ‘Semana’. De sus palabras se entiende que las graves acusaciones que Rocío Carrasco vertió contra Antonio David, Rocío Flores y ella misma cayeron como un jarro de agua fría sobre todo el clan: “La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivido en mi casa”. Además, la empresaria andaluza insiste en negar la versión de la hija de ‘la más grande’, defendiendo a su todavía marido: “Con el acoso que le han hecho, yo no sé cómo Antonio David está vivo. No es un maltratador, no mataría ni a una mosca. He vivido 22 años con él y puedo decir que he tenido un marido ejemplar en ese aspecto”.

Además, Olga Moreno lanza un dardo a Rocío Carrasco y la acusa de mentirosa: “No me creo nada de lo que se cuenta en ella. No me meto en si Rocío Carrasco es o no una mujer maltratada. No tengo ni idea, yo sé lo que tengo en mi casa”. Sin embargo, en la primera entrega de la entrevista, acusaba a Antonio David Flores de haberle sido infiel, un testimonio similar al que la heredera universal de ‘la más grande’ explica en su serie documental.

Por último, Olga Moreno vuelve a referirse a su divorcio de Antonio David, señalando que la situación entre ellos parecía estar bien antes de marcharse a Honduras: “Nada más llegar, ya me di cuenta de que Antonio David era un hombre destruido. Lo último que le dije a mi marido antes de irme a ‘Supervivientes’ era que le amaba, y, cuando volví, me encontré con una separación”.

Un antes y un después

Parece que la entrevista de Olga Moreno ha dividido a la familia que hace solo unos meses parecía completamente unida. Rocío Flores cargó duramente contra ella en ‘El programa de Ana Rosa’ tras leer en la revista todos los ataques que había lanzado contra su padre, y poco después, la propia sevillana lamentó que ese reproche público había marcado “un antes y un después” en su relación con la joven, según apuntó Marisa Martín-Blázquez en ‘El programa de Ana Rosa’.