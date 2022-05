“Los jueves rosas”, con Marina Esnal: “Olga Moreno está abriendo los ojos y quiere volar sin Antonio David”

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. Bienvenidos a “Los jueves rosas con Marina Esnal”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen.

Programa 11

En este nuevo capítulo, hemos querido realizarle un pequeño homenaje y recuerdo a nuestro compañero Jesús Mariñas, quien colaboraba en ‘LA RAZÓN’ cada fin de semana con sus crónicas más ácidas. Su muerte ha teñido de negro la prensa del corazón de nuestro país, siendo él uno de los pioneros y de las figuras referentes para nuestra profesión.

Album particular de Jesús Mariñas FOTO: Jesús Mariñas Jesús Mariñas

Kiko Rivera y su hermana, Isa Pantoja, también tienen cabida en estos minutos de crónica social después de la desafortunada entrevista que el hijo de Isabel Pantoja concedió en el ‘Deluxe’, en la que, aparentemente, intentaba recuperar a su hermana buscando un encuentro público. Isa, por su parte, se ha mostrado de lo más firme a la hora de afirmar que “no va a perdonar a su hermano”. No vale todo por el dinero, o al menos no si eso implica pasar por encima de tu propia familia.

Además, y cuando todos pensaban que las aguas se encontraban en calma dentro del clan Flores-Moreno después de las últimas declaraciones de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’, hace tan solo unos días Olga Moreno tomaba la decisión de dar carpetazo a Antonio David en redes sociales. La ganadora de ‘Supervivientes 2021′ ha dejado de seguir a su todavía marido en sus dos cuentas de Instagram. Sin embargo, el ex guardia civil todavía siguiéndola.

Olga Moreno deja de seguir a Antonio David en sus dos cuentas FOTO: Instagram

De esta manera, Olga ya no tendrá que ser testigo de los contenidos que comparte Antonio David en la citada red social: promociones de sus trabajos en Youtube, cenas y fotografías junto a Marta Riesco, etc. Fuentes cercanas han podido confirmar a este medio que ella está “abriendo los ojos” ante ciertas cosas que antes no veía, y aunque vuelve a instaurarse en la línea de la discreción y del silencio, está dispuesta a comenzar una nueva vida dejando atrás el amor que ha sentido por el padre de su hija Lola.

