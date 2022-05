Rocío Carrasco enfada a Carmen Borrego por lo que dice de la boda de su hijo

Ya ha pasado una semana desde que el hijo de Carmen Borrego y su pareja se dieron el ‘sí, quiero’, en una boda que acaparó la atención de buena parte de los medios de comunicación. Allí se reunieron la familia Campos y otros muchos rostros conocidos, aunque fueron las ausencias lo más sonado de la celebración. Belén Rodríguez, íntima amiga de la madre del novio, no asistió al enlace alegando problemas de salud, pero ha sido la negativa de Rocío Carrasco lo que más está dando que hablar.

Carmen Borrego aseguró en varias ocasiones que Rocío Carrasco le explicó por qué no podía acudir a las nupcias, y a ella le valieron sus excusas. Sin embargo, ante la polémica formada, la hija de Rocío Jurado decidió intervenir en directo en ‘Sálvame’ a través de una llamada telefónica para zanjar el asunto, y lo último que esperaba ella era que sus palabras enredaran más la situación.

A lo largo de su llamada, Rocío Carrasco señaló que “posiblemente, si se casa Alejandra Rubio, iré a su boda”, una afirmación que dolió mucho a Carmen Borrego, porque entendió que hacía de menos a su hijo. “Ha dejado muy claro que a la boda de mi hijo, no. A mí me da igual, pero por mi hijo, no”, se lamentaba la tertuliana durante la pausa de publicidad de ‘Sálvame’.

Terelu Campos y María Patiño consuelan a una afligida Carmen Borrego en 'Sálvame' FOTO: La Razón Mediaset

Al parecer, a Carmen Borrego le molesta profundamente que su amiga Rocío Carrasco haya entrado en el juego del programa de hacer de menos a su hijo, comparándolo con Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. “Les ha dado para que el tema del fin de semana sea hacer de menos a mis hijos. Hay cosas que no es necesario decir... Si están diciendo lo que están diciendo, ¡no lo arropes!”, continuó la hija pequeña de María Teresa Campos, visiblemente afectada.

Lo cierto es que Carmen Borrego estaba completamente derrumbada y ni siquiera pudo contener las lágrimas. Su hermana, Terelu Campos, presente en el plató, intentó consolarla sin éxito: “Hablan las personas que no han estado, los que hemos estado lo hemos pasado maravilloso, hemos disfrutado muchísimo”. Pero la madre del novio seguía furiosa por lo que ella considera un ataque a sus hijos: “Que se haga de menos a mis dos hijos me duele en el alma. A mí me puedes escupir y yo te puedo perdonar o no, pero si escupes a mi hijo no te voy a perdonar, seguro”.