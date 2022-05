Belén Rodríguez desvela el verdadero motivo por el que no asistió a la boda del hijo de Carmen Borrego

Belén Rodríguez reaparecía en ‘Sábado Deluxe’ tras la notable y comentada ausencia de la colaboradora en la boda del hijo mayor de Carmen Borrego. Ella y Rocío Carrasco declinaron la invitación al enlace, a pesar de haber de su estrecha e íntima relación con las Campos, y, aunque, ninguna de las dos se había pronunciado sobre el motivo por el que no iban asistir al evento, muchos habían especulado sobre un posible distanciamiento entre ellas.

Belén Rodríguez, harta de rumores, explicó ayer el verdadero motivo por el que no ha podido asistir a la boda del nieto de María Teresa Campos. “Había decidido no ir a la boda antes de operarme, porque me iba a operar”, decía tajante la colaboradora. Después, detalló más los motivos de su ausencia. Por lo visto, ha estado pasando unos meses muy delicados de salud desde que se rompió la pierna. “Hablé con Carmen antes de la operación, la del pecho, la más fuerte de las tres estéticas que me hecho.”

Las Campos FOTO: GEN GTRES

“Llevo 7 meses sin poder salir, estoy como loca por irme unos días a la playa... En este tiempo no he hecho absolutamente nada. Llevo siete meses muy perjudicada. No me encuentro bien, no me pongo un tacón, no me podría vestir cómo quisiera... He entrado en esa dinámica y encima me he vuelto a operar. No estoy ni con ánimo ni con ganas. Estoy hecha un cuadro”, se sinceró en ‘Sábado Deluxe’. Así, zanjaba cualquier tipo de rumor sobre su mala relación o distanciamiento entre ella y las Campos.

Aunque Rocío Carrasco aún no ha dado una explicación sobre su ausencia en la boda, ayer en ‘Viva la vida’ tenían muy claro que, si la boda hubiese sido de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, la hija de Rocío Jurado sí hubiese asistido al evento, dando a entender que la relación de Carrasco y Borrego no es tan cercana como parece. Tras escuchar esto, Terelu Campos se sintió muy ofendida y defendió a su amiga, diciendo que le había parecido de muy mal gusto ese comentario, como si su hermana y su sobrino fueran menos importantes que ella o su hija Alejandra. Solo queda esperar para saber realmente el motivo por el que Rocío Carrasco no ha asistido a la ceremonia.