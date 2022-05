Marta López Álamo: “Estoy deseando reencontrarme con Kiko”

Marta López Álamo está viviendo ilusionada la participación de su pareja, Kiko Matamoros, en el reality “Supervivientes”, pero no puede evitar confesar que está deseando volver a reencontrarse con él. La modelo echa mucho de menos al colaborador de televisión y cuenta las horas para su salida.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo, en una imagen de archivo

Aún quedan semanas para que llegue la final, pero mientras, Marta ha compartido con sus seguidores en Instagram los planes que le apetece hacer cuando Kiko acabe su participación en Honduras.

“Hay mucha gente que me dice que nos pegaremos un viajazo, y seguramente nos pegaremos un viajazo en agosto”, ha dicho en sus stories de Instagram. Pero, lo que más desea la influencer es pasar tiempo juntos: “Cuando salga, me apetece estar con él en casa, disfrutar de la rutina con él, no sé, tengo muchas ganas”, ha comentado.

Tras la salida de Desi Rodríguez y el abandono de Juan Muñoz, Kiko está nominado esta semana, por lo que Marta ha pedido el apoyo del público. “Se tiene que quedar, que lo está haciendo genial y lo está dando todo dentro de sus posibilidades, se está superando a sí mismo, estoy tan orgulloso de él... Así que salvadlo, por favor”, ha pedido.