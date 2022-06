Estas son las imágenes del espectacular cambio físico de Shaila Dúrcal

Shaila Dúrcal atravesó un momento realmente complicado cuando perdió parte de una falange de su mano tras sufrir un accidente con su perro, un pastor alemán. “Arrastraba la muerte de mis padres (que no procesé bien), mis problemas de tiroides y luego el accidente. Se me partió la vida en dos, pero se sale, también de la depresión y de la angustia”, recordó en una entrevista con la revista ‘Lecturas’.

En aquella época, su bajo estado anímico la llevó a ganar algo de peso, pero hace cerca de un año, la cantante se mostró completamente recuperada. La sonrisa había vuelto a dibujarse en su rostro y lucía mucho más animada en su regreso a España, donde reside desde entonces.

Shaila Durcal en 'Viernes Deluxe', tras superar su mala racha y perder 20 kilos FOTO: Mediaset

La hija de Rocío Dúrcal explicó entonces que había perdido aproximadamente 20 kilos y celebrara encontrarse bien. “La salud es lo más importante, pero me ha costado entenderlo. El sobrepeso está relacionado con una vida que no es sana. He tenido muy mala relación con la comida”, señaló ante el medio citado anteriormente.

De aquellas declaraciones ha pasado ya casi un año, y Shaila Dúrcal ha vuelto a sorprender por su aspecto físico en su regreso a los escenarios. “Quiero agradecer esta gran oportunidad de volver a Tenerife, a Los Cantadores, a todo el equipo y organizadores maravillosos que han hecho posible que yo vuelva a las islas”, comienza diciendo la cantante junto a un vídeo de su actuación que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En las imágenes, Shaila Dúrcal muestra un aspecto muy distinto al que lucía hace solo unos meses, y su radical transformación no ha dejado indiferente a nadie.

En cualquier caso, la mayor parte de sus seguidores ha comentado lo espléndida que estuvo sobre el escenario y la gran actuación que brindó al público. Sus fans se deshacen en halagos hacia ella, y lo cierto es que no es para menos. “¡Qué maravilla! Se me ponen los vellos de punta y se me saltan las lágrimas. Precioso, Shaila, gracias por compartirlo”, apunta uno de los usuarios de Instagram.