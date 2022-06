“Los Jueves Rosas”, con Marina Esnal: “Rocío Jurado no debe pagar los problemas de Rocío Carrasco con la familia”

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. Bienvenidos a “Los jueves rosas con Marina Esnal”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen.

Programa 14

En este nuevo capítulo, el nombre de Rocío Jurado vuelve a cobrar fuerza pública tras cumplirse este miércoles 16 años desde su fallecimiento. Homenajes, celebraciones, la inminente apertura de su museo y las diferencias que siguen existiendo entre Rocío Carrasco y toda la familia mediática, destacando a Ortega Cano, Gloria Camila, Rocío Flores, Rosa Benito, Gloria y Amador Mohedano o José Antonio Rodríguez, provocan que la figura de ‘la más grande’ siga estando más viva que nunca, y no siempre para bien.

Rocío Flores, Gloria Mohedano y su marido José Antonio , Amador Mohedano, Gloria Camila Ortega y José Ortega Cano durante el 10 aniversario por el fallecimiento de Rocío Jurado en Chipiona FOTO: KCT GTRES

Por otro lado, el éxito de Isabel Pantoja tras sus conciertos en Buenos Aires, Chile y Perú ha llegado a su fin este miércoles por la noche. Ahora, más animada y enérgica, la tonadillera hace frente a su regreso a España en compañía de su inseparable hermano Agustín Pantoja. ¿Cómo será su vida en Cantora a partir de ahora? Además de su faceta personal y profesional, la colaboradora de ‘LA RAZÓN’, Marta Boira, analiza y destapa los últimos retoques estéticos a los que se ha sometido la artista durante los últimos tiempos.

Hoy es jueves, y no solamente un jueves rosa, sino jueves de gala y de expulsión en ‘Supervivientes 2022′. Marta Peñate, Nacho Palau y Kiko Matamoros se enfrentan a la decisión definitiva de la audiencia. Desde este rincón, explicamos los motivos por los que el expulsado de esta semana debe ser el ex de Miguel Bosé y no el colaborador de ‘Sálvame’.

