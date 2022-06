Gloria Camila, tras visitar la casa de Montealto: “Tuve ganas de llorar”

Gloria Camila ha vuelto a la casa en la que pasó parte de su infancia, Montealto, en La Moraleja. Allí vivió junto a sus padres, Rocío Jurado y José Ortega Cano, y su hermano José Fernando. Una mansión que la artista dejó escrito en el testamento que quería su venta para evitar disputas entre sus herederos.

Ahora, la hija menor de “la más grande” ha vuelto allí, dieciséis años después del fallecimiento de su madre, con las cámaras del programa de Telecinco en el que colabora “Ya son las ocho”. “Me encuentro bastante bien, me voy en paz. Me siento tranquila y a gusto», ha dicho a sus compañeros tras salir del chalet, que continúa a la venta por 3,4 millones de euros. Además ha haclarado que «No iba a hacer un show de ir a la casa. Quería hacer algo personal. Estaba super nerviosa, sudando. Cuando entré a la casa tuve unas ganas de llorar… me hice la dura».

Rocío Jurado explica su estado de salud en los jardines de su casa de La Moraleja. FOTO: CONNIE G. SANTOS CONNIE G. SANTOS

«La casa está muy dejada, el jardín está horrible y feo. De tener la casa cuidada a verlo así te da muchísima pena», ha afirmado. De su visita, Gloria Camila ha confesado que especial emoción le ha provocado entrar en el dormitorio de su madre. “Recordaba todo a la perfección, me acordaba de todo. De su cuarto no se ha tocado nada, ni del cuarto de baño, que es todo de mármol».

Rocío Jurado y José Ortega Cano posan con sus dos hijos adoptivos José Fernando,de 5 años,y Gloria Camila,de 4,en Madrid, tras su regreso de Colombia ,donde nacieron los pequeños. EFE/Paco Torrente FOTO: PACO TORRENTE EFE

Además, en su intervención en el programa que presenta Sonsoles Ónega, Gloria Camila ha destaado que la adopción de José Fernando y de ella se produjo por la insistencia y deseos de José Ortega Cano de convertirse en padre. «Mi padre quería ser padre, no se pudo, pero fueron por la vía de la adopción. Y nos dieron una oportunidad maravillosa a mi hermano y a mí. Nosotros somos seis hermanos. Quien conoce a mi madre sabe cómo era ella, quería adoptar a los seis. Pero le dijeron: ‘Rocío, a dónde vas con seis’'».

«Ellos iban a por mi hermano, pero mi madre dijo no podemos separarles, porque son los más pequeños. Los dos quisieron ser padres», ha insistido la joven.