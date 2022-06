La difícil postura de Ortega Cano en la guerra de Gloria Camila y Ana María Aldón

Las dos mujeres más importantes en la vida de Ortega Cano no atraviesan su mejor momento en lo que a su relación se refiere. Si hace unos meses Ana María Aldón y Gloria Camila presumían de haber formado un vínculo que parecía irrompible, en los últimos días se han dedicado una serie de ataques públicos que no hace más que reflejar la evidente tensión que hay entre ellas. Todo comenzó a raíz de unas declaraciones que la andaluza vertió en ‘Viva la vida’, con las que aclaró que la hija de su esposo no era su amiga.

“Yo sí considero que era mi amiga, después de 10 años... Hemos compartido confidencias, cuando ha estado mal la he apoyado, y cuando ha estado bien, me he alegrado por ella. Cuando ha necesitado consejos, ayuda u opinión con algo, he estado. Si eso no lo hacen las amigas... Pero bueno, me ha quedado más claro”, sentenció Gloria Camila en ‘Ya son las ocho’, visiblemente molesta con la esposa de su padre.

Justo al día siguiente, Ana María Aldón protagonizó la portada de una conocida revista del corazón, a quien concedió una entrevista exclusiva en la que se refirió a Gloria Camila. El reportaje no ayudó que se calmara la situación, precisamente... “Yo no he hablado mal de nadie. Pero bueno, que está visto que tengo que ser titular siempre para poder cobrar bien. Ciao, ciao”, exclamó la joven colombiana ante la prensa, más molesta que nunca con la diseñadora.

No hay más que escuchar sus palabras para entender que se ha abierto un enorme cisma entre Gloria Camila y Ana María Aldón, aunque más complicada es la situación de Ortega Cano, que se encuentra en medio de las dos. Mientras que su mujer y su hija se lanzan dardos envenenados públicamente, él se mantiene al margen y evita pronunciarse ante la prensa sobre este asunto.

El maestro ha tomado la decisión de mantener silencio y no mostrarse a favor de la una o de la otra. Eso sí, parece que el distanciamiento entre Gloria Camila y Ana María Aldón ha hecho mella en el matrimonio de la última con Ortega Cano. El miércoles 1 de junio fueron vistos de camino a El Rocío, y mientras que la diseñadora se desplazaba a caballo, el torero prefirió caminar a una distancia considerable de su esposa, una actitud distante que llamó la atención de todos los presentes.