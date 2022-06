La crónica de Marta Robles: Depp y heard: el juicio que eclipsó hasta la guerra de Ucrania

Lunes

Lunes de resaca de la Champions. Catorce copas bien merecen la celebración en la Cibeles que vivió el Real Madrid. Si a alguien le pica, que se rasque. Sobre todo, a algunos comentaristas deportivos catalanes que parecen estar de funeral a causa de la nueva victoria del club merengue. La reflexión, más allá de quién celebra este triunfo y a quién le escuece, debería de ser el miedo y la angustia de quienes acudieron a París, desde Francia e Inglaterra, para ver el partido. Unos volvieron tristes, otros contentos, pero muchos sin móvil ni reloj. Los esperaban a las afueras del estadio de Saint-Denis bandas organizadas que robaban, intimidaban y manoseaban… Eran tantos, que la policía francesa no tenía capacidad para hacerles frente. Si la entrada fue caótica, la salida fue delirante. Delincuencia y caos con acento no solo francés. 68 detenciones y 174 heridos no son más que la punta del iceberg de un grave problema de integración de los inmigrantes en la Ciudad de la Luz, a la que la policía ni se atreve a controlar

Martes

Desconozco si los nuevos libros de texto de la «Ley Celaá» están pensados para adoctrinar, como aseguran algunos, porque no los he tenido entre mis manos. La desfachatez con la que tratan los Gobiernos de todas las ideologías a la educación en nuestro país, que hace que llevemos 8 leyes educativas desde 1980, dice muy poco del respeto de nuestros políticos por ella. Ahora, además, muchos profesores aseguran que los nuevos libros pretenden ver al pasado con los ojos del presente, juzgar y condenar por comportamientos que en su tiempo estaban aceptados por la ley y la costumbre y pretender que las grandes obras son siempre producto de buenas personas Hay que separar la obra de la persona (que no es necesariamente buena por ser brillante en la disciplina que sea) y no considerar que nosotros los de ahora, somos los que no nos equivocamos… El futuro también tendrá mucho que decir de los comportamientos del siglo XXI.

Miércoles

Los Rolling Stones en el Wanda enloquecieron a miles de personas de varias generaciones y demostraron, una vez más, que la juventud está en tener ganas de tener ganas. Ellos las tienen. Y también de vivir. Por eso, con sus 75, 78 y casi 79 años , Ron, Keith y Mick Jagger siguen siendo inigualables encima de un escenario. ¿Qué tener dinero ayuda y cuidarse también? Desde luego, pero no se crean que Mick Jagger ahora solo come lechuga, como cuenta la leyenda: me consta que la noche previa al concierto se cenó unas gambas de Huelva, unas empanadillas de salmón, caviar y otras exquisiteces y manjares, bien regaditas con unas cuantas cervezas…

Jueves

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard, un espectáculo a la americana, televisado y seguido por el mundo entero como si fuera una serie de éxito y con mucho más interés que la guerra de Ucrania, me ha parecido patético. Los amores tóxicos lo son, como también un peligro para quienes los sufren, al igual que compartir la vida con personalidades narcisistas. Dicho esto, y que la vida de esta ex pareja debió de ser un infierno por los excesos y la locura de ambos, y que me desagrada profundamente que la desgracia de una pareja y sus maldades sirva de entretenimiento, me parece imprescindible que exista la presunción de inocencia también para los hombres y que la sola palabra de una mujer no valga para condenarlos. Porque exactamente eso es lo que ha ocurrido durante siglos a la inversa y aún sigue sucediendo en muchas sociedades de nuestro tiempo (Irak, Afganistán, Chad…): que la palabra de un hombre puede destruir a una mujer por completo. Entre los avances del feminismo está, sin duda, el del movimiento Me Too, pero si acaba sirviendo para condenar sin juzgar o para rencores y venganzas desde el poder del propio movimiento o de alguna mujer, será una réplica de lo que combate. Ni Depp ni Heard saldrán indemnes de este asunto porque el daño es irreparable y me atrevo a decir que más para él, aunque sea el ganador moral del jucio (que ella va a recurrir); pero al menos ha habido un hombre que no era culpable de maltrato (eso ha dicho la ley), que se ha atrevido a pelear por su inocencia para limpiar su nombre y su vida. La sombra de la sospecha existirá para siempre…, pero es un comienzo.

Viernes

La noticia de este viernes es que hay menos de tres millones de parados por primera vez desde 2008. Podrá ser un espejismo, tendrá su parte negativa, podrá haber datos maquillados como asegura Feijóo o no…, pero es una buenísima noticia y merece la pena celebrarla.