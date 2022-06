Alejandro Amenábar, llega a los 50 enamorado y en forma con su médico toledano

Juntos pero no revueltos. Así llegaban el pasado martes Alejandro Amenábar y su novio, César, para asistir en el Teatro Real al estreno de la obra de la actriz francesa Marion Cotillard. Ambos hablaban por el móvil intentando pasar desapercibidos entre los asistentes. Su llegada a la madrileña Plaza de Isabel II es un ejemplo más de la discreta relación que vive la pareja. No se esconden pero tampoco son de exhibirse en público. El director y su joven novio no quisieron perderse la interpretación de la actriz francesa en la piel de «Juan de Arco en la hoguera» del Arthur Honegger.

Alejandro Amenábar FOTO: Óscar Ortiz Europa Press

Pese a que la suya es una relación que dura ya cuatro años, no hay demasiados testimonios gráficos de Alejandro y su novio juntos. Alguna foto fugaz en redes sociales y poco más. La vida social del realizador y su novio se reduce a un círculo bastante cerrado de amigos en común y poco más. Por no conocerse, ni siquiera tenemos noticias del apellido del César que en su redes sociales responde al nombre de «cesarsmercury». «Mi alma esta pintada como las alas de las mariposas».Es la frase que preside su perfil.

Dos décadas más joven

El joven novio de Alejandro Amenábar vive su notoriedad con relativa tranquilidad. César es toledano oriundo de un pueblo cercano a Talavera de la Reina, tiene 27 años y estudió medicina en la Universidad Juan Carlos de Madrid. Un joven desconocido para el gran público que vive volcado en su profesión como médico en un hospital de Toledo. Tras cursar el MIR (Médico Interno Residente), César accedió a cursar la especialidad de anatomía patológica en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. La diferencia de edad con el director no ha sido un problema para ellos. El director, que cumplió el pasado mes de marzo 50 años, le saca veintitrés años a su pareja, una diferencia de edad que no parece haber sido un impedimento en la relación. La aparición del galeno en la vida del director de cine tuvo lugar en verano de 2018, coincidiendo la ruptura definitiva de su matrimonio con David Blanco, el consultor financiero con el que se casó en 2015 tras cinco años de relación. Alejandro y su pareja viven juntos en el dúplex de 420 metros cuadrados valorado en unos siete millones de euros, que el realizador de cine español tiene en pleno centro de la capital.