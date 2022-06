Dani Gemelier, visiblemente recuperado, reaparece tras el accidente mortal en el que se vio involucrado

Hace cuatro meses, Dani Oviedo, uno de los integrantes del grupo Gemeliers, se vio implicado en un grave accidente de tráfico en el fallecía una menor en Sevilla. Ahora, visiblemente recuperado de este durísimo golpe, el joven ha reaparecido públicamente junto a su hermano Jesús en un acto en la capital hispalense.

“Estoy bien. En su momento lo pasé mal pero bueno, entre el hermano de la chica y yo hemos estado más unidos que nunca, hoy en día es mi mejor amigo y aunque son cosas que es preferible que no pasen, hay veces que te toca. Piensas que no te va a pasar nada, que somos indestructibles, pero está todo bien” confiesa a Europa Press.

Y es que sin duda es un trágico suceso que le ha marcado de por vida y que gracias al apoyo de los suyos, “sigue adelante poco a poco”.

“Nosotros al final somos una familia muy unida y humilde, lo único que queremos es lo mejor para los nuestros, como todos y al final que te metan en el ajo de una cosa que no es real, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Opinar es gratis. Yo en lo que me toca, he protegido a mi hermano todo lo que he podido y estoy sacando las garras para el primero que pille, me lo como”, asegura su hermano Jesús a dicho medio.

Afortunadamente, Dani Oviedo encuentra, además de en los suyos, también en la música una gran vía de escape y terapia para recuperarse día a día.