La revelación de Carlota Corredera en su primera entrevista tras irse de ‘Sálvame’: “Traicioné a Chelo”

Ya han pasado varios meses desde que Carlota Corredera fue despedida como presentadora de ‘Sálvame’, y aunque se anunció que se mantendría ligada a La fábrica de la tele con nuevos proyectos, lo cierto es que a partir de ese momento no ha vuelto a dejarse ver en un plató de televisión. La gallega se mantiene alejada de la pequeña pantalla, pero acaba de conceder una entrevista en ‘Estirando el chicle’, el podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín que se ha convertido en todo un éxito en el último año.

Las presentadoras siempre han mostrado admiración por la cultura pop y sus iconos más televisivos, entre los que se encuentran algunos rostros de ‘Sálvame’. En este sentido, durante su visita al programa, Carlota Corredera ha querido agradecerles que reconozcan a Chelo García-Cortés como una figura importante dentro del colectivo LGBTIQ+.

“No creo que hayáis hecho feliz a nadie más en esta vida de lo que le habéis hecho feliz a ella, con el reconocimiento que le distéis, con su lugar en el mundo LGBTIQ+, para ella fue muy importante, porque está acostumbrada a recibir muchos palos en ‘Sálvame’, y de pronto, sentirse cuidada, mimada y reconocida, para ella fue muy importante”, comienza exponiendo Carlota Corredera a la presentadoras de ‘Estirando el chicle’.

En señal de agradecimiento, la que fuera conductora de ‘Sábado Deluxe’ ha compartido con ellas una revelación sobre el formato y una de las intervenciones más recordadas: cuando Bárbara Rey confesó que entre ella y Chelo García-Cortés había habido “una noche de amor”.

“Vosotras le hicisteis un regalo a ella y yo os lo quiero hacer a vosotras. Yo fui la directora del ‘Deluxe’ el día que Bárbara Reye dijo: ‘tú y yo, Chelo, y te quiero y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres...’. Entonces, yo tengo que deciros que esa fue una de las noches más brutales que yo he vivido como directora, porque, ahora se va a enterar Chelo, yo sí sabía lo que iba a decir Bárbara, pero Chelo no”, comienza desvelando Carlota Corredera.

La expresentadora reconoce, ante la mirada atónita de Carolina Iglesias y Victoria Martín, que “ese día traicioné a Chelo en favor del show y la historia, pero yo sí había pactado lo que Bárbara iba a decir. No sabía cómo lo iba a decir, porque eso solo lo puede hacer ella. Ese silencio, eso no hay guionista que lo haga”.