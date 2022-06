Omar se deshace de los recuerdos de Anabel Pantoja

Ante el mundo se muestra tranquilo, no aparenta el dolor que le quema por dentro tras ser abandonado por Anabel Pantoja, pero Omar “El Negro” sufre más que nunca al ver los toqueteos y besos de su todavía esposa con el hispano cubano Yulen Pereira.

Es tal su desconsuelo que ha decidido huir de los recuerdos que le acercan a la sobrina de Isabel Pantoja, hasta el extremo de dejar la casa en la que convivían y mudarse a otro lugar, a unos veinte kilómetros de la localidad de Pozo Izquierdo, donde tantos y tan buenos momentos vivió con la pantojita chica..

Si albergaba alguna posibilidad de llegar a una reconciliación, los hechos, visto lo visto, se diluyen cualquier esperanza de normalizar su matrimonio. Tendrían que cambiar radicalmente las cosas para que el reencuentro se produjera.

Anabel Pantoja se casa con Omar Sánchez. FOTO: gtres GTRES

Por otro lado, un rumor proveniente de Honduras, donde Anabel y Yulen participan en el reallity “Supervivientes”, deja entrever que ella podría dejar definitivamente las Islas Canarias para instalarse en Madrid y estar cerca del deportista campeón de esgrima que le ha robado el corazón.

Pero otra fuente especula con que Yulen se estaría cansando del carácter fuerte y celoso, de la sevillana, porque en muchos momentos le habla de tal forma, y con tanta contundencia, que le saca de quicio. Es una mujer demasiado pasional, y eso le lleva a convertirse incluso en acaparadora en sus afectos.

La misma madre del joven de origen cubano, que este domingo visita a su hijo en la isla, ya ha dicho que no le gusta Anabel para Yulen, que no les ve manteniendo una relación seria. Tampoco Merchi, la progenitora de Anabel, se muestra muy conforme con esta relación, preferiría que su hija se reconciliara con Omar, porque le tiene un gran cariño y no se explica la ruptura matrimonial.