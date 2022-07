Nace la hija de Claudia Osborne y José Entrecanales, la séptima nieta de Bertín

Las familias Osborne y Entrecanales está de enhorabuena. Micaela, la hija de Claudia Osborne y José Entrecanales, por fin ha llegado al mundo. La pequeña, según ha informado el portal “OkDiario”, nació el jueves 30 de junio, llenado de alegría a los primerizos papás y al resto del clan. El mediático abuelo, Bertín, ha llegado hoy al hospital para conocer a su nieta, y aunque no ha querido hacer declaraciones a la prensa, ha saludado desde la distancia con evidentes muecas de felicidad.

Bertín Osborne llega al hospital para conocer a su nieta Micaela FOTO: Fernando GTRES

La pareja se dio el “sí, quiero”, el pasado mes de octubre, en una boda que acaparó buena parte de la atención mediática. Bertín Osborne ejerció como padrino de la novia, y no podía estar más feliz y contento por el día más especial de su hija. “Ha sido todo estupendo. Es mi niña pequeña, me he emocionado un poco, evidentemente. Ella venía más relajada que yo”, declaró el cantante.

Poco después de la ceremonia, Claudia Osborne y José Entrecanales anunciaron que esperaban a su primera hija en común, una pequeña que recibiría el nombre de Micaela. El propio Bertín Osborne no pudo disimular la sorpresa al conocer el apelativo que la pareja había elegido para la bebé. “Es precioso”, dijo el presentador de “Mi casa es la tuya”. Lo cierto es que se trata de un nombre muy especial tanto para él como para la madre, puesto que Claudia, en realidad, se llama Claudia Micaela.

Bertín Osborne fue el padrino de su hija Claudia el día de su boda con José Entrecanales FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

De esta forma, Bertín Osborne se ha convertido en abuelo por séptima vez. Llegados a este punto, cabe recordar que el cantante tiene cinco hijos: Alejandra, Eugenia y Claudia, fruto de su matrimonio con Sandra Domecq; y Carlos y Kike, los chicos que tuvo con Fabiola Martínez. A su vez, Alejandra tiene tres hijos: Joaquín, de catorce años, y los mellizos Fausto y Valentina, de nueve, cuyo padre es Joaquín Buendía. En el caso de Eugenia, también tiene tres hijos con Juan Melgarejo: Juan, de ocho años, Sandra, de seis, y Tristán, de cuatro.

Sobre convertirse en abuelo por séptima vez, Bertín Osborne se mostró feliz, tanto con la idea como con el padre de su nueva nieta: “Estoy encantado. José es un chaval fantástico y a Claudia le va a venir fenomenal”.