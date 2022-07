Ana María Aldón por fin se sincera sobre Ortega Cano: “Estoy triste”

Todos los ojos están puestos desde hace semanas en Ana María Aldón. La diseñadora se marchó a su tierra natal dejando atrás a su marido, Ortega Cano, una decisión que avivó todavía más los rumores que alertan de una crisis matrimonial entre ellos. De momento, la andaluza no se ha pronunciado al respecto y se ha mantenido alejada de la opinión pública. Ni siquiera se ha presentado en su puesto de trabajo como colaboradora de “Viva la vida”, pero su regreso a la pequeña pantalla está a la vuelta de la esquina.

El próximo sábado 16 de julio se emitirá su entrevista en “Déjate querer”, el programa presentado por Toñi Moreno en el que por fin ahondará en algunos asuntos que últimamente han estado en boca de todos, como la supuesta crisis que atraviesa su relación con Ortega Cano. En los avances emitidos, Ana María Aldón se muestra contundente en este sentido: “Para mí, una cosa importante hubiese sido que él dijera: ‘Esta es mi mujer y la respetáis. Os guste más o menos, la respetáis’”.

Además, Ana María Aldón aclara en los mismos avances que no está “enfadada”, sino “triste” por todo lo que ha tenido que pasar en los últimos meses. Llegados a este punto, conviene recordar que no es la primera vez que la modista reclama su lugar dentro de la familia de Ortega Cano, que por lo visto, y atendiendo siempre a sus testimonios, no siempre la han respetado.

Ana María Aldón en "Déjate querer" FOTO: La Razón Mediaset

Recientemente, incluso ha mostrado sus rencillas de forma pública con Gloria Camila, la hija de su marido, con quien intercambió ataques y pullas desde diferentes platós de televisión. Esta guerra mediática provocó la intervención de Ortega Cano, que abroncó en pleno directo tanto a la joven colombiana como a su esposa.

Según revelo Emma García en “Viva la vida”, fue esta reprimenda lo que llevó a Ana María Aldón a hacer las maletas para marcharse junto a su madre. “Después de la llamada de Ortega Cano a ‘Ya son las ocho’ ocurre algo, una situación en casa, y es lo que hace que Ana María toque fondo. Esa es la realidad y decide salir de casa”, explicó la presentadora.