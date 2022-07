Ana Mariá Aldón, hundida y de baja por prescripción médica, volverá ‘al cole’ en septiembre

Han pasado tres semanas desde que Ana María Aldón aparecía por última vez en el plató de ‘Viva la Vida’. La mujer de Ortega Cano se encuentra de baja por prescripción médica, y sin duda está haciendo frente a uno de los peores momentos de su vida a nivel emocional. Es por eso que hace unas semanas tomó la determinación de ponerse en manos de un profesional que le ayudase a gestionar su complicada situación, que dio comienzo, en parte, a raíz de la exposición pública que ha tenido su relación (o no relación) con Gloria Camila.

Ana María Aldón y Gloria Camila FOTO: GJN GTRES

Son muy pocos, por no decir ninguno, los que consiguen hablar con ella. Aunque encendido, apenas hace uso de su teléfono móvil, (tampoco de las redes sociales) y ha manifestado a sus familiares su intención de no hablar con nadie. “A mí lo que me transmiten es que después de la llamada de Ortega Cano ocurre algo, una situación en casa y es lo que hace que Ana María toque fondo y salga de casa. No puedo contar más porque no estoy autorizada. No es mi opinión, es tal cual. Eso es lo que hace que toque fondo”, ha asegurado este sábado Emma García, quien ha tenido acceso a información de primera mano sobre la diseñadora.

A pesar de todo esto, uno de los hermanos de Ana María ha asegurado, para sorpresa de muchos, que no está entre sus planes separarse de Ortega Cano. Y es que su principal problema no estaría enfocado en su matrimonio con el torero, sino en la familia de este, entre otras muchas cosas.

A la espera de ver como evoluciona en las próximas semanas, los que mas la conocen aseguran que será el próximo mes de septiembre cuando todos seremos testigos de su reaparición pública, ya sea en televisión o a través de una exclusiva.