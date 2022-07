Belén Esteban: “Se me paró la vida. El miedo me bloqueó y me hundí”

Tres meses después de su aparatosa caída en directo en el programa “Sálvame”, en la que Belén Esteban se rompio la tibia, el peroné y los huesos de unión del empeine, la colaboradora televisiva ha hablado en exclusiva para la revista “Semana”. Esteban cuenta que “me han puesto 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros y un total de 55 puntos”. Belén ha sufrido una auténtico calvario. “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado”, asegura.

La colaboradora asegura que fueron momentos muy difíciles en los que se encerró en sí misma y optó por no saber lo que le había ocurrido: “Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí”.

“He estado peor de la cabeza que de la pierna”, asegura. La empresaria ha necesitado acudir a tratamiento psicológico ya que afirma que “así no podía seguir viviendo”. Una etapa muy dura que no solo ha sufrido ella, sino también los que la rodean. Belén reconoce que “estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes… conmigo misma”. Pero quien más ha sufrido junto a Esteban ha sido su marido Miguel: “Se merece el cielo. Me he portado mal con él. Mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita. Me ha demostrado que me quiere con locura”.

“Ya veo la luz al final del tunel”, afirma la mediática Belén Esteban aunque deja muy claro que aquel “25 de abril se me paró la vida”.