Belén Esteban, desesperada por recuperar su vida

Belén Esteban sigue recuperándose de la fatal caída que sufrió en ‘Sálvame’ hace ya más de un mes. La colaboradora estaba realizando una prueba que imitaba a los juegos de ‘Supervivientes’, con tan mala suerte que cayó al suelo desde una altura considerable. La de Paracuellos se fracturó la tibia y el peroné, y desde entonces se ha mantenido alejada de la pequeña pantalla, pasando por un complicado y lento proceso de curación.

La tertuliana tuvo que ser intervenida y los médicos ya le avisaron de que tendría que pasar un tiempo hasta que pudiera recuperar la movilidad total de su pierna. No está siendo nada fácil para Belén Esteban, tal y como ella misma ha confesado a través de sus redes sociales. Al dolor físico que siente, se le suma un bajo estado anímico a consecuencia de tener que pasar los días en casa y sin apenas poder moverse. “Buenas noches. Llevo 41 días sin poder moverme. Qué ganas tengo de volver a mi vida”, comenzó lamentando la colaboradora de ‘Sálvame’.

Belén Esteban en el hospital FOTO: Instagram

Belén Esteban es consciente de que “ya queda menos”, aunque señala que “es muy duro parar así, de repente”. Por otra parte, la colaboradora manda un mensaje a todos aquellos que cuestionaron su regreso a la pequeña pantalla tras el accidente. “Volveré con mucha fuerza e ilusión. Gracias”, asegura la tertuliana.

Lo cierto es que fue ella misma quien confesó hace tiempo que tenía intenciones de retirarse de la televisión más pronto que tarde. Ahora está centrada en su negocio de productos alimentarios, una empresa en plena expansión. Además, Belén Esteban quiere pasar más tiempo con su madre y demás seres queridos, y las largas horas de grabación de ‘Sálvame’ se lo impiden. “Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque no me lo perdonaría si no”, apuntó en ‘Sábado Deluxe’.