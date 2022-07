Kiko Jiménez desvela el secreto jamás contado de la boda de Ana María Aldón y Ortega Cano

Todos los ojos están puestos desde hace semanas en el matrimonio formado por Ana María Aldón y Ortega Cano. Se habla de una supuesta crisis que habría llevado a la pareja al borde de la ruptura, y lo cierto es que han pasado unos días por separado, alimentando todavía más las habladurías de que su relación tiene los días contados. Sobre este asunto se ha pronunciado en “Sálvame” Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila, que pasó varios años compartiendo su vida con la joven y su mediática familia. El tertuliano ha dado a conocer un secreto sobre el día más feliz del tertuliano y la diseñadora: su boda.

Ortega Cano y Ana María Aldón se dieron el “sí, quiero” el 27 de septiembre de 2018 en Sanlúcar de Barrameda, la tierra natal de la novia, en una bonita ceremonia que se celebró en la finca El Maestre. Por supuesto, allí estuvo Gloria Camila, la hija del diestro, aunque tal y como ha revelado Kiko Jiménez en “Sálvame”, a punto estuvo de no ir. Por lo visto, la joven nunca miró con buenos ojos a la nueva pareja de su padre. La relación era fría y distante, hasta el punto de que se enteró de que iban a pasar por el altar a través de la prensa.

Ana María Aldón y Gloria Camila FOTO: GJN GTRES

“Gloria y yo nos levantamos el miércoles, día de revistas, con la exclusiva de la boda. Ella no sabía nada, llamó a su padre y él le dijo: ‘Ay, Glorita, se nos ha pasado. No le eches cuentas’”, ha explicado el jiennense. Al parecer, el enfado de la hija de Rocío Jurado era mayúsculo, tanto que incluso se planteó no acudir a la boda. “Ella no quería ir. Fíjate, que estudiando diseño de moda, se compró el vestido unos días antes, en un chino, que le costó 20 euros”, insiste Kiko Jiménez.

Según la versión que desliza el programa, habrían sido las tensiones entre Gloria Camila y Ana María Aldón lo que habría dinamitado su relación con Ortega Cano. De hecho, en “Sálvame” ya se habla de “separación”, y el reportero José Antonio León ha indicado que el madrileño y la andaluza se encuentran reunidos para aclarar las condiciones de su ruptura.