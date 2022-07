El testamento de Dolores Delgado: el retrato con el traje que llevó para la exhumación de Franco

El retrato oficial de Dolores Delgado, creado por la artista Rita Martorell, ya forma parte de la galería de los ministros del Ministerio de Justicia. De esta manera, lo que lleva siendo una tradición que se remonta a más allá del siglo XIX, se ha hecho realidad muy poco tiempo antes de que la Fiscal General del Estado, dejara el cargo esta misma semana, por problema de salud. Rita Martorell, en una entrevista que mantiene con LA RAZÓN, significa que: «Durante seis meses, Dolores Delgado posó semanalmente en mi estudio. Muy disciplinadamente, pero en las últimas semanas teníamos que parar a menudo, porque ya la le dolía mucho la espalda y no podía seguir mucho tiempo en la misma posición». Durante el encuentro que mantenemos con la que ya denominan «la pintora de los políticos del siglo XXI», Rita nos va desgranando los secretos del cuadro que pintó: «Mira, cuando la conocí me gustó, me pareció una mujer tímida, muy respetuosa con lo que yo le iba contando. Muy sensible, que no exteriorizaba mucho su forma de ser, pero sí que era muy observadora y a mí me gusta mucho la gente que es así, que no se queda con la imagen exterior, sino que bucea y llega al alma para bien o para mal. No me puso condiciones, me dijo que la artista era yo. Lo único que me pidió es que quería llevar puesto el traje con el que se vistió para la exhumación de Franco, porque era como ella quería que le recordara la historia. Y así la he pintado». Antes de pintar a la ex ministra, Martorell ya había retratado a su pareja, Baltasar Garzón. Fue precisamente el juez quien le sugirió que hiciera el cuadro. «Para mí el retrato que le hice está entre mis favoritos. Estéticamente ha sido espectacular. Pero es que Baltasar lo traspasaba todo. Mientras le pintaba él decía: es que me estás analizando muchísimo, y se reía. Hice un fotomontaje de su toga, como si fuera un fantasma, algo que tuvo que dejar obligado».

De la burguesía a la jet

Ahora en el retrato de la novia del magistrado utiliza un estilo realista y conceptual con influencia expresionista, que tiene como fondo la frase en latín «Iustitia regnorum fundamentum» (la justicia es el fundamento del reino), «una frase que me gusta mucho de la Jurisprudencia», dice la artista. Al margen de esto, señala Rita Martorell, «Dolores Delgado se ha mostrado en el estudio como una persona muy austera y sencilla, muy natural». Para estas obras de arte, el Ministerio de Justicia, destina un montante que va entre los 17.000 a los 20.000 euros. La propia Dolores Delgado se mostró muy satisfecha con el trabajo de Rita Martorell y explicó que la elección de la citada artista fue una decisión muy reflexionada. «Es una gran responsabilidad porque va a perpetuar tu imagen, pero no es la tuya, es lo que has hecho a lo largo de un mandato en el Ministerio durante el tiempo que has ejercido esta altísima responsabilidad. Yo quería que fuese una mujer, creativa, que interpretase más que copiase una imagen».

La fiscal Dolores Delgado Ricardo Rubio / Europa Press 20/02/2020 FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

La trayectoria de Rita Martorell es muy extensa y ha tocado todos los palos. Empezó retratando a la burguesía catalana con personajes como Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol; Rosa Valls-Taberner o Arcadi Calzada. Pero fue Eduardo Punset, el que fue su padrino artístico: «Siempre hablo con cariño de Eduard porque fue el protagonista de mi primer retrato. Mi padre y él eran muy amigos, y coincidíamos cada verano en el Alto Ampurdán. Su cuadro me abrió el camino a muchísimos otros personajes públicos». Desde su primera exposición individual en Barcelona en 1992, con sólo veintiún años, ha recorrido galerías de todo el país y del exttranjero. La influencia del expresionismo alemán se nota por ejemplo en el conjunto marbellí en el que posaron Gunilla, Luis y El conde Rudy. «Ahora uno de mis retos es pintar a Pedro Almodóvar. Me encantaría», concluye.

«José Tomás está presente en el cuadro que pintó para Trapote»

Rita nos cuenta emocionada, lo especial que es para ella el cuadro que está terminando ahora: «Pedro Trapote, que conocía mi trabajo, me pidió un retrato recuerdo de su hijo Pedro, fallecido el año pasado, con 52 años. Quiere dedicarle una obra de forma emotiva para que quede en el tiempo. Hemos decidido que sea en el entorno de la tauromaquia, que era su ámbito, y como sorpresa le diré, que ha participado en la pintura el torero José Tomas, haciéndole una dedicación especial referente al mundo taurino». Los precios de los cuadros de Rita oscilan entre 20.000 y 50.000, euros pero según ella nos cuenta, lo que más satisfacción le produce es que los clientes le digan que ha logrado algo que ha resultado interesante o que quieren tener consigo, «y eso no tiene precio».