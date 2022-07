Eto’o podría ir a prisión tras una querella interpuesta por su hija Erika

La batalla legal que la oficialmente hija de Samuel Eto’o mantiene contra él no tiene pinta de acabar pronto. El futbolista dejó claro en más de una ocasión que no tiene intención alguna de responder a sus responsabilidades como padre, llegando incluso a expresar que le daba igual si morían ella o su madre. Unas duras palabras que no hacen más que recrudecer la ya de por sí complicada situación. Ahora, tal y como el abogado Fernando Osuna ha señalado a LA RAZÓN, la joven Erika ha decidido querellarse contra el deportista en Madrid, a quien acusa de un delito de impago de pensión de alimentos.

Fue el pasado mes de febrero cuando la Justicia condenó al que fuera futbolista del F.C. Barcelona a reconocer a Erika como su hija, lo que implicaba que debía abonar una pensión mensual de alimentos que ascendía a 1.400 euros. Sin embargo, el camerunés nacionalizado español no respondió a sus obligaciones con la demandante, a quien debe, según el letrado mencionado anteriormente, más de 72.000 euros. La joven lamenta su precaria situación económica, mientras que su padre presume de un alto tren de vida.

Eto'o a la salida de los juzgados tras admitir sus fraudes fiscales FOTO: Alejandro García EFE

Lo cierto es que la situación se pone muy seria para Samuel Eto’o, que podría ir a prisión si sale condenado porque cuenta con antecedentes penales. Llegados a este punto, conviene recordar que, el pasado mes de junio, el delantero admitió haber cometido cuatro fraudes fiscales y aceptó el pago de una multa de casi dos millones de euros para evitar la pena de 22 meses de cárcel.

Los fraudes se remontan a los ejercicios fiscales de entre los años 2006 y 2009, y son relativos a la declaración del IRPF de sus derechos de imagen. En este sentido, también fue imputado quien fuera uno de sus representantes legales, condenado como “cooperador necesario” por ser administrador de una de las sociedades a las que el futbolista desviaba sus rentas.