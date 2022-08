Chayo Mohedano arremete contra Rocío Carrasco: “No te conozco”

Las últimas declaraciones de Rocío Carrasco cargando contra su familia mediática en la segunda entrega de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’, han provocado que Rosario Mohedano rompa su silencio y estalle a través de sus redes sociales, dejando claro que ya no mantiene ningún tipo de trato con su prima.

Harta de que se cuestionen constantemente sus palabras y de generar titulares en diferentes medios de comunicación, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha escrito en stories de Instagram: “Voy a aclarar algunas cosas: Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo... y si, es cierto. Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia. Ella nunca lo hizo, al contrario”.

ROCIO CARRASCO ( HABLANDO POR EL TELEFONO MOVIL ) Y ROSARIO MOHEDANO EN EL AEROPUERTO DE MADRID, EN 2006 FOTO: La Razón (Custom Credit) ©KORPA

“Ahora le interesa perdonar a La Fábrica, ya con sentencia de pena con hechos probados desde el 13 de junio y en breve caerán por el Caso Deluxe... pues ella verá, ella ha preferido atacar a su familia y mentir hasta de mí cada vez que me ha nombrado”, ha continuado. “Y ahora... tengo que recordar cuando me llegó el rumor que ella se opuso a que yo cantara en ‘Rocío Siempre’. Sus palabras fueron: Prima, si te crees esto es que no me conoces (Pues no, no te conozco). Al tiempo has reconocido que era verdad”, recuerda Chayo en relación a la última actuación de Rocío Jurado antes de fallecer en junio de 2006.

“Pues fíjate si ha tenido que revolverle las entrañas todos estos años, uno porque siempre defendió que ella fue quien quería y quien no quería era uno de TVE; dos, ahí quedará para la historia no solo esa vez sino todas las que canté con mi tía ya que soy la persona que más he cantado con ella y sin cobrar porque algo voy a decir, todos los artistas metieron gastos de 12.000 a 25.000 euros y su madre, es decir mi tía, me quiso regalar el traje que saqué cantando con ella y pidió que lo pagara TVE”, sentencia Rosario Mohedano en un contundente mensaje que acompaña de un vídeo de dicha actuación.