Última hora: preocupación por el estado de salud de Nacho Palau

Llegan malas noticias desde el entorno de Nacho Palau. El ex de Miguel Bosé se encuentra hospitalizado y parece ser que su estado de salud no es nada favorable. El pasado jueves tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Clínic de Valencia tras una reacción alérgica, teniendo que pasar por quirófano. Su estado de salud es una incógnita y ha suscitado muchos rumores sobre cómo se encuentra realmente el exsuperviviente. Según ha publicado ‘Semana’, hay mucha preocupación desde su entorno y alguien muy cercano al escultor ha afirmado que “algo le han encontrado al venir de ‘Supervivientes’ y que “podría ser una consecuencia de las condiciones extremas que pasan en la isla”.

“Antes de participar en ‘Supervivientes’ les hacen un chequeo médico, pero eso no sirve para ver cosas más graves que podía tener y que su participación en el programa, con déficit de alimentación y condiciones pocos saludables, podrían haber sido negativas para su salud”, relata la fuente cercana a Semana. Lo cierto es que Nacho Palau guarda silencio sobre cómo se encuentra en estos momentos y la única información que llega proviene de su círculo íntimo.

Marta Peñate y Nacho Palau, en la final de "Supervivientes 2022" FOTO: La Razón Mediaset

Dos de sus compañeras de concurso se han pronunciado sobre su estado de salud. Desireé Rodríguez, en ‘Sálvame’, ha desvelado que en estos momentos el valenciano no puede respirar y que está en tratamiento para paliar los fuertes dolores que está padeciendo. Por otro lado, Mata Peñate, ha expresado su preocupación por el escultor después de que le mandase un mensaje y no le respondiese: “Me parece muy raro porque siempre me contesta. Lo he llamado y tampoco me lo ha cogido”.

Las alarmas sobre la salud de Nacho Palau saltaron cuando el valenciano se ausentó en el debate final de ‘Supervivientes’. El ex de Miguel Bosé ha sido uno de los concursantes más queridos por la audiencia durante su paso por Honduras y extrañó a todos los fans que no estuviese en plató. Nada más empezar el programa, Carlos Sobera tranquilizó a todo el pública asegurando que su ausencia se debía a una alergia y que no era “nada grave”. Pero parece ser que se le ha complicado la alergia y que, en estos momentos, su situación no es nada favorable.